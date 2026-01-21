Breaking news icon BREAKING
«Έπεσε» το Yahoo: Χιλιάδες χρήστες χωρίς πρόσβαση στα email τους

Χιλιάδες χρήστες του Yahoo αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο email τους, καθώς η υπηρεσία παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία.

FILE PHOTO: A Yahoo logo is pictured in front of a building in Rolle, Switzerland December 12, 2012. REUTERS/Denis Balibouse
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Χιλιάδες χρήστες του Yahoo αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, καθώς η υπηρεσία παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία.

Σύμφωνα με αναφορές, η πλατφόρμα δεν λειτουργεί κανονικά, με μικρά διαλείμματα επαναφοράς, ενώ πολλοί χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται σφάλματα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας.

Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι γνωρίζει το πρόβλημα και οι ομάδες της διερευνούν ενεργά την κατάσταση. Όπως αναφέρεται, θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

