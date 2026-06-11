ΔΣΑ - Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Μαρία Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού

Εμπλοκή με την εκδήλωση της Καρυστιανού στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

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Γκρίνιες και εμπλοκή της τελευταίας ώρας με αφορμή την αυριανή εκδήλωση που διοργανώνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με τίτλο «Η Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη» όπως βλέπετε και στο σχετικό κάλεσμα. 

Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος - πρώην γραμματέας του ΔΣΑ (ΠΑΣΟΚ) με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε πρώτος τις ενστάσεις του για το γεγονός ότι η αίθουσα δίνεται σε ένα κόμμα για εκδήλωση από τη στιγμή που ο ίδιος ο Σύλλογος εκφράζει όλα τα μέλη του και όπως λέει, οφείλει να διαφυλάξη την ουδετερότητά του. 

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Ακολούθησε η σκωπτική ανάρτηση του Δημήτρη Αναστασόπουλου (ΝΔ)

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Τις αντιδράσεις αυτές προφανώς και είδε ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ο οποίος όπως έκανε γνωστό κινητοποίησε τη διαδικασία προκειμένου να μη δοθεί η αίθουσα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση... 

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Από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου - ομιλητής στην αυριανή εκδήλωση - σε ανάρτησή του αναφέρει πως το θέμα της συζήτησης αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη και όχι τις γενικότερες πολιτικές θέσεις της «Ελπίδας» και πως στο παρελθόν η αίθουσα είχε παραχωρηθεί για ανάλογη εκδήλωση (με θέμα τη δικαιοσύνη) στο ΚΚΕ. 

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ΔΣΑ - Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Μαρία Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού

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