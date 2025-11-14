Ένα χαλαρό καφεδάκι πάντα βοηθάει - Πότε είναι το Πάσχα του 2027;

Ένα καφεδάκι και μια φιλική κουβέντα πάντα βοηθούν. Κάτι ήξεραν και οι παλαιότεροι της Βουλής όταν τα πράγματα γίνονταν ζόρικα μέσα στα κόμματα.

Ο Μητσοτάκης μετά τα όσα είπε με τον Ανδρουλάκη στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» για την ακρίβεια πήγε στο εντευκτήριο της Βουλής μαζί με βουλευτές της ΝΔ για χαλαρή συζήτηση σε μια περίοδο όπου εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχουν αρκετά νεύρα με αφορμή την υπόθεση φιάσκο των ΕΛΤΑ.

Ο Πρωθυπουργός ιδιαίτερα ευδιάθετος σχολίασε τις δημοσκοπήσεις λέγοντας πως «η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο και αυτό δε το θεωρώ κακό, εμάς μας ενδιαφέρουν τα του οίκου μας αλλά η βελόνα της αντιπολίτευσης πάει προς τα κάτω».

Για τις εκλογές επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 αλλά ξεκαθάρισε: «Δεν είπα ποτέ εγώ για τον Μάρτιο Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές και εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε απ' έξω».

Για να μην υπάρχει αγωνία πάντως στους βουλευτές, ενημερώνω ότι το Πάσχα το 2027 είναι στις 2 Μαϊου.

Όπως έγραψε το Flash.gr o πρωθυπουργός σχεδιάζει με την επιστροφή του από τη Σιγκαπούρη – μεταβαίνει στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος – να εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο συναντήσεων με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος παρατηρεί ότι η συγκυρία προσφέρεται για εκ νέου σφυρηλάτηση των εσωτερικών δεσμών στο κυβερνών κόμμα: η ψήφιση των σημαντικών φοροελαφρύνσεων για 4 εκατομμύρια φορολογουμένους εγκρίθηκε πριν από μία εβδομάδα από τη Βουλή, την ώρα, που εξελίξεις, όπως τα ενεργειακά mega deals των τελευταίων ημερών επιφυλάσσουν θετικές ειδήσεις τόσο στο γεωπολιτικό, όσο και στο οικονομικό επίπεδο.

Μάλιστα και σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr το format, που έχει προκριθεί είναι ο κ. Μητσοτάκης να συναντά τους βουλευτές ανά ομάδες και πιο συγκεκριμένα ανά κοινοβουλευτική επιτροπή καθ όσον η κυβέρνηση θα οδεύει προς τη ψήφιση του προυπολογισμού.

Eurokinissi

