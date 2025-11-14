Μητσοτάκης-Τσίπρας: Η μεγάλη σύγκρουση του παρελθόντος επιστρέφει με ορμή

Το 20λεπτο ενσταντανέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο της Βουλής είναι δηλωτικό των προθέσεων του να εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο συναντήσεων με τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ύστερα από μία περίοδο έντονων εσωκομματικών αναταράξεων με αποκορύφωμα την έκρηξη κατά την τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ.

Στη συζήτηση με τους βουλευτές ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα διενεργηθούν μετά το Μάρτιο του 2026, ενώ όταν η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα έθιμα του Πάσχα ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε με νόημα «να δούμε ποιος θα σουβλιστεί το Πάσχα». Είναι σαφές ότι σε ένα πολιτικό περιβάλλον πρωτοφανούς ρευστότητας το Μέγαρο Μαξίμου δυσκολεύεται να καταστρώσει την προεκλογική του στρατηγική, καθώς απουσιάζουν βασικά κομμάτια του πολιτικού ψηφιδωτού.

Οι προειδοποιητικές «βολές» Μητσοτάκη προς Τσίπρα

Ακόμη και οι σημερινές απαντήσεις του πρωθυπουργού κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος έμοιαζαν να έχουν περισσότερους του ενός αποδέκτες…κατανέμοντας τα κυβερνητικά πυρά τόσο προς το ΠΑΣΟΚ, όσο και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τον δεδομένο…βραχνά της ακρίβειας το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί πως το «τερέν» της Οικονομίας παραμένει προνομιακό για τη Νέα Δημοκρατία έναντι των αντιπάλων της.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε μία συγκυρία, που το Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζει ευκαιρία – ίσως την τελευταία – πολιτικής ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε ότι το αποτελεσματικότερο όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας είναι η τόνωση στο διαθέσιμο εισόδημα, που είτε είναι άμεση μέσω αυξήσεων, είτε προκύπτει από τις διαδοχικές μειώσεις της φορολογίας με πλέον πρόσφατη το πακέτο φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πλαγιοκοπήσει τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζοντας ότι η βελόνα δεν είναι κολλημένη, αλλά στη λάθος κατεύθυνση παραφράζοντας τη γνωστή πλέον φράση του Παύλου Γερουλάνου. Πάντως και απευθυνόμενος προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Μητσοτάκης έβαλε στο στόχαστρο του τον υπό rebranding το τελευταίο χρονικό διάστημα Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας ότι το 2019 η νεοεκλεγείσα τότε κυβέρνηση της ΝΔ ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανάταξης της χώρας ύστερα από το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο. «Όταν εκείνες τις εποχές στην Ευρώπη «έβρεχε λεφτά», κάποιοι στην πατρίδα μας φρόντιζαν να κρατάμε μια μεγάλη ομπρέλα» ήταν το βιτριολικό σχόλιο του πρωθυπουργού.

Ωστόσο, η επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού είχε ξεκινήσει λίγες ώρες νωρίτερα. Σε ερώτηση για το εάν προτίθεται να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της παρέμβασης του στο Συνέδριο του Greece Talks 2025 του «Πρώτου Θέματος» ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδειξε ιδιαίτερη ζέση. «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι, από αυτά, που θα διαβάσω», απήντησε ο πρωθυπουργός και αύξησε τα ντεσιμπέλ λέγοντας ότι «έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, οι οποίοι προγραμματίζουν τη διαχείριση της υστεροφημίας τους. Ειδικά όταν αρχίζουν να μιλάνε για τον εαυτό τους στο τρίτο πρόσωπο εκεί είναι που αρχίζω και ανησυχώ πραγματικά πάρα πολύ.

Εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράψεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά». Μπορεί στην κυβέρνηση να αποφεύγουν ακόμη να επιλέξουν αντίπαλο, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει σε κανέναν από τους δυνητικούς πολιτικούς του αντιπάλους ζωτικό χώρο σε μία περίοδο, όπου διαμορφώνονται οι συσχετισμοί του προεκλογικού σκηνικού.

Ευθεία απάντηση και προδημοσίευση για το δημοψήφισμα

Ο κ. Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια ανάρτηση στο Facebook σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους:

«Η πατρίδα μας δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη. Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του», υπογράμμισε ο Αλ.Τσίπρας και σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ανέφερε:



«Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας».

Λίγη ώρα αργότερα μάλιστα, ο κ. Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα προδημοσίευση της «Ιθάκης» για τα δραματικά γεγονότα του δημοψηφίσματος το οποίο, όπως λέει ο ίδιος, ήταν μια δική του απόφαση «βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη».