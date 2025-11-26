Ένα πουλί «έφερε» το μπλακ άουτ στη μισή πόλη της Λάρισας- Πλήθος απεγκλωβισμών από την Πυροσβεστική

Σοβαρά προβλήματα με την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάστηκαν στην πόλη της Λάρισας την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης. Τα προβλήματα διήρκεσαν περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά.



Η Πυροσβεστική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr, δέχθηκε συνολικά 14 κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.



Κατά πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα… πουλί που ενεργοποίησε το σύστημα προστασίας στον υποσταθμό υψηλής τάσης στη συνοικία του Λειβαδακίου. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης άρχισε να γίνεται σταδιακά λίγο πριν τις 8 το πρωί.