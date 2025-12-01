Ένας στους τρεις υποφέρει από πονοκεφάλους, και στις γυναίκες είναι χειρότεροι

Ο πονοκέφαλος είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Παρότι πολλοί τους αντιμετωπίζουν σαν κάτι «φυσιολογικό» που απλώς συμβαίνει, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια από τις πιο συχνές και πιο υποτιμημένες αιτίες δυσφορίας παγκοσμίως. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα που δημοσιεύονται στο περιοδικό The Lancet Neurology δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων ζει σχεδόν μονίμως με κάποιο είδος κεφαλαλγίας – μια κατάσταση που, πέρα από τον πόνο, μειώνει την παραγωγικότητα και επηρεάζει έντονα την ποιότητα ζωής.

Η ημικρανία, αν και δεν είναι η πιο συχνή μορφή κεφαλαλγίας, ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των χρόνιων δυσκολιών. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι, παρά την πρόοδο της ιατρικής, η συνολική συχνότητα δεν έχει μειωθεί ουσιαστικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Γιατί οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει και η σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες φαίνεται να επωμίζονται δυσανάλογο βάρος. Όχι μόνο παρουσιάζουν πονοκεφάλους πιο συχνά, αλλά συχνά παραμένουν σε κατάσταση πόνου για μεγαλύτερες περιόδους μέσα στον χρόνο. Οι ειδικοί δεν έχουν εντοπίσει έναν και μοναδικό λόγο που να εξηγεί αυτή την ανισότητα, ωστόσο διάφοροι παράγοντες θεωρούνται πιθανές επιρροές. Οι ορμονικές μεταβολές στη ζωή μιας γυναίκας, από την έμμηνο ρύση μέχρι την εγκυμοσύνη και την εμμηνόπαυση, φαίνεται να παίζουν ρόλο. Επίσης, κάποιες γενετικές διαφοροποιήσεις ή ακόμη και κοινωνικές παράμετροι ενδέχεται να συμβάλλουν στο γεγονός ότι οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα συμπτώματα ή αναζητούν ιατρική καθοδήγηση.

Όταν τα παυσίπονα γίνονται μέρος του προβλήματος

Ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο των ευρημάτων αφορά τη χρήση φαρμάκων. Πολλοί άνθρωποι, αναζητώντας ένα γρήγορο τρόπο ανακούφισης, καταφεύγουν υπερβολικά συχνά σε παυσίπονα. Η πρακτική αυτή, όμως, μπορεί να έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η υπερκατανάλωση αναλγητικών συνδέεται με έναν ιδιαίτερο τύπο πονοκεφάλου που εμφανίζεται ακριβώς λόγω της χρήσης τους. Δηλαδή, ο οργανισμός καταλήγει να «αντιδρά» στην υπερβολή και τελικά ο πόνος επιμένει ή εντείνεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το φαινόμενο αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνολικού προβλήματος, κάτι που θα μπορούσε να περιοριστεί αν οι ασθενείς ενημερώνονταν σωστά για το πότε χρειάζεται – και πότε δεν χρειάζεται – να λαμβάνουν φάρμακα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση των πονοκεφάλων δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στη λήψη σκευασμάτων. Η ένταξη υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαλγίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα μπορούσε να αποτρέψει μεγάλο μέρος της εξουθένωσης που προκαλεί η καθημερινή συμβίωση με τον πόνο. Η εκπαίδευση των ασθενών, αλλά και η πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες – προληπτικές ή άμεσες – θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το παγκόσμιο φορτίο.

Η ανάγκη για καλύτερη καθοδήγηση και πρόληψη

Παρά τα νέα φάρμακα που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, όπως οι στοχευμένες θεραπείες για ημικρανία, η συνολική εικόνα παραμένει σχεδόν ίδια εδώ και τριάντα χρόνια. Περιοχές με υψηλά εισοδήματα, όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα κεφαλαλγιών, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως ορισμένα τμήματα της Αφρικής ή της νοτιοανατολικής Ασίας, το πρόβλημα φαίνεται πιο περιορισμένο – αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα δεδομένα από πολλές χώρες παραμένουν ελλιπή.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ξεκάθαρο: οι πονοκέφαλοι είναι μια παγκόσμια πρόκληση, συχνά υποτιμημένη, αλλά σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσιμη. Η λύση δεν βρίσκεται στη συνεχή αναζήτηση περισσότερων φαρμάκων, αλλά στη σωστή χρήση τους και στην ενσωμάτωση οργανωμένων υπηρεσιών φροντίδας, ώστε οι άνθρωποι να λαμβάνουν καθοδήγηση πριν φτάσουν στο σημείο να επιδεινώσουν οι ίδιοι την κατάστασή τους. Η μεθοδική προσέγγιση και θεραπεία, και όχι η αλόγιστη κατανάλωση είναι το κλειδί για να περιοριστεί ένα πρόβλημα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά.