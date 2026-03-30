«Ένας θρόνος για τον βασιλιά»: Χρυσή τουαλέτα στην Ουάσιγκτον με αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μια ασυνήθιστη -και άκρως συμβολική- «τουαλέτα» έκανε την εμφάνισή της σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον, μια ανάσα από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας απορία στους περαστικούς και συζητήσεις γύρω από το μήνυμά της.

Το αντικείμενο, τοποθετημένο στο National Mall, μοιάζει εκ πρώτης όψεως με δημόσια τουαλέτα - κάτι που ούτως ή άλλως σπανίζει στην περιοχή. Ωστόσο, όσοι πλησίασαν διαπίστωσαν γρήγορα ότι πρόκειται για ένα γλυπτό, βαμμένο σε έντονο χρυσό χρώμα και τοποθετημένο πάνω σε βάση που θυμίζει μάρμαρο.



Στις πλευρές του έργου υπάρχει επιγραφή με τη φράση «A Throne Fit for a King» («Ένας θρόνος αντάξιος ενός βασιλιά»), ενώ δίπλα του έχει τοποθετηθεί ρολό χαρτιού υγείας με την ένδειξη «Secret Handshake» τυπωμένη σε κάθε φύλλο - ένα στοιχείο που παραπέμπει ευθέως στους δημιουργούς της εγκατάστασης.



Όπως αναφέρει η Washington Post, το έργο αποτελεί ένα «καρφί» για την ανακαίνιση που πραγματοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τις χρυσές λεπτομέρειες στις τουαλέτες να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης πολλές φορές.



Η «χρυσή τουαλέτα» αποτελεί το πιο πρόσφατο έργο της καλλιτεχνικής ομάδας «Secret Handshake», η οποία τα τελευταία χρόνια τοποθετεί παρεμβατικά έργα στον ίδιο χώρο, με σαφή πολιτική στόχευση και κριτική προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους υποστηρικτές του.



Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη καλλιτεχνική ομάδα προκαλεί αντιδράσεις. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, εγκατέστησε ακόμη ένα ακόμη έργο που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια σκηνή εμπνευσμένη από την ταινία «Τιτανικός», να αγκαλιάζει τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.



Το επίμαχο γλυπτό που αναπαριστά σκηνή του Τιτανικού με Τραμπ και Έπσταϊν (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Αντίστοιχα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε τοποθετηθεί στο ίδιο σημείο ακόμη ένα γλυπτό με τίτλο «Best Friends Forever», που παρουσίαζε τους δύο άνδρες να κρατιούνται χέρι-χέρι.



Η νέα εγκατάσταση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας ως πεδίο πολιτικού σχολιασμού, συχνά με σατιρικό και προκλητικό τρόπο.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με το συγκεκριμένο έργο.