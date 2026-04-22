Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών: Έκρηξη στις κυβερνοεπιθέσεις και τις ασφαλίσεις

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρατηρείται σημαντική αύξηση του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Cyber. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια σε ισχύ αυξήθηκαν από 32 χιλιάδες το 2022 σε 398 χιλιάδες το 2025, γεγονός που αποτυπώνει την ταχεία ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλιστικών καλύψεων στην ελληνική αγορά.

Αντίστοιχα, το συνολικό ποσό των ανώτατων ορίων κεφαλαίων κάλυψης για τα συμβόλαια Cyber παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά την ίδια περίοδο, φθάνοντας τα 3,95 δισ. το 2025, έναντι 1,54 δισ. το 2022. Όσον αφορά στις ζημιές, το πλήθος των δηλωθεισών περιστατικών που συνδέονται με τα ασφαλιστήρια Cyber αυξήθηκε σταδιακά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, φθάνοντας τις 653 δηλωθείσες ζημιές το 2025 από 35 ζημιές το 2022.

Η πλειονότητα των περιστατικών συνδέεται με ενεργοποίηση καλύψεων που αφορούν οικονομικές απώλειες ή διακοπή λειτουργίας, ενώ σε μικρότερο βαθμό καταγράφονται περιστατικά που σχετίζονται με αποκατάσταση δεδομένων. Τα ποσά των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ανωτέρω ζημιές ανήλθαν σε 263,7 χιλ. ευρώ το 2025, ενώ το απόθεμα εκκρεμών ζημιών στο τέλος του ίδιου έτους διαμορφώθηκε σε 462,7 χιλ. ευρώ.