Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική την περίοδο 2024-2025
Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, τα 9 στα 10 τροχαία σημειώνονται μέσα στις κατοικημένες περιοχές.
Περισσότερα από τα μισά τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν στην Αττική, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η μελέτη επεξεργάζεται δεδομένα για τα έτη 2024 και 2025 και αποτυπώνει βασικές τάσεις των τροχαίων ατυχημάτων στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της χώρας, αναδεικνύοντας κρίσιμους δείκτες οδικής ασφάλειας και χαρακτηριστικά των ατυχημάτων.
Η μελέτη επισημαίνει ότι, αν και τα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική μειώνονται την περίοδο 2024-2025, εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερα βαρύ αντίκτυπο στις απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν ότι:
- Πάνω από το 53% των τροχαίων ατυχημάτων της χώρας καταγράφονται στην Αττική.
- Σχεδόν το 49% του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα βρίσκεται στην Αττική, γεγονός που συνδέεται με τη μεγάλη συγκέντρωση τροχαίων περιστατικών στην περιοχή.
- 9 στα 10 τροχαία ατυχήματα σημειώνονται σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή μέσα στον αστικό ιστό.
- Σχεδόν 8 στα 10 θανατηφόρα ατυχήματα καταγράφονται σε αστικό περιβάλλον.
- Τα επιβατικά οχήματα εμπλέκονται σε περίπου 55% των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ τα δίκυκλα εμφανίζουν δυσανάλογα υψηλή συμμετοχή στα θανατηφόρα περιστατικά (31% - 35% ετησίως), γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη ευαλωτότητα των οδηγών τους.