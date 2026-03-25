Μείωση 22% στα τροχαία: Ιστορικό ρεκόρ στην οδική ασφάλεια. H μάχη με τους αριθμούς συνεχίζεται

Η 24η Μαρτίου 2026 καταγράφεται ως μια ημέρα δικαίωσης για την ελληνική οδική στρατηγική. Τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025 τοποθετούν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση της ΕΕ στη μείωση θανατηφόρων τροχαίων, με μια εντυπωσιακή πτώση 22%. Ωστόσο, μια βαθύτερη ανάγνωση της έκθεσης αποκαλύπτει ότι η επιτυχία αυτή επιτυγχάνεται σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις και «στασιμότητα».

Η ακτινογραφία της ελληνικής επιτυχίας

Όταν η Ευρώπη κινείται με ρυθμούς μείωσης μόλις 3%, η Ελλάδα κατάφερε να σώσει 148 περισσότερες ζωές σε σχέση με πέρυσι (517 θάνατοι το 2025 έναντι 665 το 2024). Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο θυμάτων από το 1963. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε σε τρεις άξονες:

• Υποδομές: Η κατάργηση σημείων-καρμανιόλα και οι νέοι δρόμοι (όπως ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος).

• Έλεγχος & Τεχνολογία: Ο αυστηρότερος ΚΟΚ, οι συνεχείς έντονοι έλεγχοι για την εφαρμογή του και η δουλειά της τροχαίας.

• Κοινωνική Μέριμνα: Η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα, που έδωσε ασφαλή διέξοδο στη νυχτερινή μετακίνηση.

Οι «σκιές» της έκθεσης: Τι πρέπει να προσέξουμε

Παρά τον θρίαμβο των αριθμών, η έκθεση της Κομισιόν και οι προειδοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ζητήματα που συχνά παραβλέπονται:

Η «στασιμότητα» στην ΕΕ: Η Ευρώπη συνολικά δείχνει σημάδια κόπωσης. Η πολιτική βούληση για αυστηρότερα μέτρα φαίνεται να κάμπτεται, ενώ η τεχνολογία των οχημάτων από μόνη της δεν αρκεί.

Το κενό των δικύκλων: Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η έλλειψη υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου για μοτοσυκλέτες κάτω των 125κ.εκ παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

Νέες απειλές: Η είσοδος των "Megatrucks" (φορτηγά 60 τόνων) στους ευρωπαϊκούς δρόμους και η έλλειψη αυστηρών κανόνων για τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα στις πόλεις (όπου συμβαίνει το 40% των θανάτων) δημιουργούν νέα δεδομένα κινδύνου.

Εργατικά ατυχήματα: Χιλιάδες θάνατοι συμβαίνουν κατά τη μετακίνηση προς την εργασία, χωρίς ακόμη να υπάρχει ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισμός για την καταγραφή τους.

Η πολιτική δέσμευση

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως η μείωση είναι «προτεραιότητα εθνικής σημασίας», τονίζοντας πως έργα όπως ο ΒΟΑΚ και ο Ε65 θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το επίπεδο ασφάλειας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης εστίασε στην ανάγκη για διαρκή εγρήγορση και ψηφιακή εποπτεία, ενώ ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος επεσήμανε ότι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών είναι ο μόνος τρόπος να μην επιστρέψουμε ποτέ στα θλιβερά στατιστικά του παρελθόντος.

Τι έγινε με την υπόλοιπη Ευρώπη; Γιατί προοδεύσαν μόνο οι Έλληνες;

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Κομισιόν και τις επισημάνσεις του ETSC (European Transport Safety Council), η εικόνα της Ευρώπης είναι «δύο ταχυτήτων». Η Ελλάδα και η Εσθονία καλπάζουν προς τη μείωση, άλλες χώρες —που παραδοσιακά θεωρούνταν πρότυπα— έχουν πατήσει «φρένο» στην πρόοδο.

Οι χώρες που έμειναν στάσιμες ή είχαν αρνητική πορεία

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη η μείωση ήταν μηδενική ή υπήρξε ακόμη και μικρή αύξηση.

• Ολλανδία & Γαλλία: Παρά τις προηγμένες υποδομές τους, οι χώρες αυτές παρουσίασαν στασιμότητα (0% μεταβολή). Ο κύριος λόγος εντοπίζεται στην αύξηση των ατυχημάτων με ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια στα αστικά κέντρα. Η μικροκινητικότητα αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι προσαρμόζονται οι δρόμοι.

• Γερμανία: Κατέγραψε πολύ μικρή μείωση (κάτω του 1%), με την Κομισιόν να επισημαίνει την αντίσταση στην επιβολή γενικών ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και την αύξηση των θανάτων σε επαρχιακούς δρόμους.

• Ιρλανδία & Λιθουανία: Εδώ παρατηρήθηκε ανησυχητική στασιμότητα προς ελαφρά άνοδο, η οποία αποδίδεται κυρίως στην «απόσπαση προσοχής» (χρήση smartphone) και στην υπερβολική ταχύτητα σε δίκτυα εκτός πόλεων.

Γιατί «κόλλησαν» αυτές οι χώρες;

Η αλήθεια πίσω από τη στασιμότητα αυτών των χωρών κρύβει τρεις βασικές αιτίες που η Ελλάδα πρέπει να προσέξει για να μην αντιστρέψει τη δική της πορεία:

• Η «Κόπωση» των Μέτρων: Χώρες που είχαν ήδη χαμηλούς αριθμούς δυσκολεύονται να τους μειώσουν περαιτέρω χωρίς ριζικές (και συχνά πολιτικά μη δημοφιλείς) αλλαγές, όπως η καθολική μείωση των ορίων ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα στις πόλεις.

• Πολιτικές Πιέσεις: Το ETSC καταγγέλλει ότι η βιομηχανία φορτηγών και αυτοκινήτων άσκησε πιέσεις για να καθυστερήσουν αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας, οδηγώντας σε αυτό που οι αναλυτές ονομάζουν "policy freeze" (πάγωμα πολιτικής).

• Νέες Συνήθειες: Η έκρηξη των υπηρεσιών delivery και της χρήσης ελαφρών προσωπικών οχημάτων (e-scooters) δημιούργησε μια νέα κατηγορία «ευάλωτων χρηστών» που δεν καλύπτονταν από τους παλιούς σχεδιασμούς ασφαλείας.

Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο, αλλά ο εφησυχασμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Η αλήθεια πίσω από τα νούμερα λέει ότι κάθε ποσοστιαία μονάδα είναι μια ανθρώπινη ζωή, και η μάχη για «μηδενικές απώλειες» απαιτεί συνεχή εγρήγορση απέναντι στις νέες προκλήσεις της εποχής μας.

Επίσης να μην ξεχνάμε πως χρειάζεται παιδεία. Η οδική ασφάλεια, ο σεβασμός και η ευθύνη στην οδήγηση πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν το 2026 αναβάτες μοτοσυκλετών να οδηγούν χωρίς κράνος και οδηγοί αυτοκινήτου χωρίς ζώνη.