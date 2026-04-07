Μελέτη ΕΑΕΕ: Οι καταστροφές στην Ελλάδα γίνονται συχνότερες και πιο έντονες

Η νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με τίτλο «1993 - 2025: Ανάλυση ζημιών καταστροφικών περιστατικών» καταγράφει την αυξανόμενη συχνότητα και σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα.

Η έρευνα καλύπτει 59 ιδιαίτερα σοβαρά καταστροφικά γεγονότα μεταξύ 1993 και 2025 και καταγράφει ζημιές σε ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ζημιές και στατιστικά στοιχεία

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης περιλαμβάνουν:

Συνολικές ζημιές: Δηλώθηκαν 56.493 περιστατικά ζημιών, με συνολικό ποσό απαίτησης περίπου 1,28 δισ. ευρώ σε αποπληθωρισμένες τιμές.

Συχνότητα φυσικών καταστροφών: Οι καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα, κυρίως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, εμφανίζονται με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα, με 3 έως 5 σοβαρά περιστατικά ανά έτος.

Εντονότερες καταστροφές: Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν ολικές ή σχεδόν ολικές καταστροφές, με μέση ζημιά σχεδόν διπλάσια από αυτή των πλημμυρών.

Επιχειρήσεις vs κατοικίες: Οι συνέπειες των καταστροφών είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις επιχειρήσεις σε σχέση με τις κατοικίες, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των επιχειρηματικών κινδύνων.

Ο Ερρίκος Μοάτσος, πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ, τόνισε:

«Η μελέτη συγκεντρώνει στοιχεία 32 ετών και αναδεικνύει την αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της σφοδρότητας των φυσικών καταστροφών. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις προσεγγίζουν τα 1,3 δισ. ευρώ, αλλά το συνολικό κόστος για την οικονομία είναι πολύ υψηλότερο, επηρεάζοντας κράτος και πολίτες. Τα ευρήματα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν για το πόσο προστατευμένοι είμαστε ως κοινωνία και οικονομία».

Η μελέτη δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ. Επιπλέον, αναλυτικές πληροφορίες για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα είναι διαθέσιμες μέσω του διαδραστικού εργαλείου NatCat Monitor της ΕΑΕΕ.