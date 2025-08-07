Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στον Έβρο - Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε θαλάσσια περιοχή Αρτέμιδας - Δεν έχει αναγνωριστεί η σορός

Η σορός θα μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Τις πρώτες πρωινές ώρες τη Πέμπτης (7/8), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας από το Κέντρο Άμεσης Δράσης (ΚΑΔ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την ύπαρξη μιας σορού άντρα, στη θαλάσσια περιοχή Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο άντρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων και ηλικίας περίπου 45-50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

