ΕΟΔΥ: 99 νέες εισαγωγές COVID19 και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 8-14 Δεκεμβρίου, παρατηρείται αύξηση της θετικότητας για γρίπη στην κοινότητα, ενώ αντίθετα η θετικότητα για COVID-19 έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα σημειώθηκαν 99 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία και 6 θάνατοι από τον ιό.

Αναλυτικότερα η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή (ILI): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ακολουθώντας μια ανοδική τάση νωρίτερα από άλλες περιόδους επιτήρησης.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού (SARI): Τα κρούσματα SARI παρέμειναν σταθερά σε χαμηλά επίπεδα και δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

COVID-19 (Ιός SARS-CoV-2): Η θετικότητα για COVID-19 μειώθηκε, με 99 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία και έξι νέους θανάτους από τον ιό. Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παρέμεινε σταθερό σε μέτρια επίπεδα.

Ιός Γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη έχει ξεπεράσει το επιδημικό όριο από τα τέλη Νοεμβρίου, με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στα νοσοκομεία, τα κρούσματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Στην κοινότητα, η αύξηση των κρουσμάτων γρίπης καταγράφηκε κυρίως για τους ιούς τύπου Α, με τα στελέχη A(H3) και A(H1)pdm09 να επικρατούν. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει την ανάγκη για εμβολιασμό, ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

ΡSV (Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός): Η θετικότητα για τον ιό RSV παραμένει χαμηλή στην κοινότητα και τα νοσοκομεία, ωστόσο παρατηρείται μια μικρή τάση ανόδου στα κρούσματα στα νοσοκομεία του δικτύου SARI.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης των ιώσεων, όπως η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό και η καλή αναπνευστική υγιεινή.