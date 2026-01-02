Γιατί η έξαρση της γρίπης είναι μεγαλύτερη φέτος - Ανησυχία στους ειδικούς

Σημαντική έξαρση των ιώσεων και της γρίπης καταγράφεται φέτος με τους κινδύνους να είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, όπως επισημαίνει η παθολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ εξήγησε ότι οι αναπνευστικές ιώσεις είναι φυσιολογικά πιο έντονες τον χειμώνα, ωστόσο φέτος παρατηρείται μεγαλύτερη ανησυχία λόγω της εμφάνισης της λεγόμενης «superflu-υπεργρίπης», της γρίπης Κ, ενός μεταλλαγμένου υποκλάδου της γρίπης Α.

«Φαίνεται πιο μεταδοτική και σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης προκάλεσε μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, όπως στη Βρετανία. Στη Νέα Υόρκη είχαμε πολλές αυξήσεις και 3.000 θανάτους, ανάμεσά τους και 8 παιδιά», σημείωσε η κ. Ψαλτοπούλου στην ΕΡΤ.

«Κλειδί» ο εμβολιασμός

Η παθολόγος καθησύχασε τους πολίτες για το εμβόλιο της γρίπης, αναφέροντας ότι σύμφωνα με το ECDC η αποτελεσματικότητά του υπερβαίνει το 55%. «Είναι αποτελεσματικό στη σοβαρή νόσηση και βοηθά στην προστασία από τον ιό της γρίπης και άλλους αναπνευστικούς ιούς», τόνισε.

Οι ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν είναι:

Άνω των 60 ετών

Παιδιά κάτω των 5 ετών

Άτομα 5–59 ετών με προβλήματα υγείας

Τρία βασικά μέτρα προστασίας - Πόσο θα διαρκέσει η έξαρση

Η καθηγήτρια υπογράμμισε ότι εκτός από τον εμβολιασμό, η προστασία περιλαμβάνει:

Χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού για ευπαθείς ομάδες Άμεση επίσκεψη στον γιατρό σε περίπτωση συμπτωμάτων, ώστε να χορηγηθούν αντιιικά φάρμακα Παρακολούθηση των συμπτωμάτων ειδικά στα παιδιά

Όπως εξήγησε η κ. Ψαλτοπούλου, η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί για τους πρώτους δύο μήνες του 2026. «Ακόμα και τώρα μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο, καθώς η έκρηξη αυτή θα κρατήσει μέχρι τον Φεβρουάριο», σημείωσε.