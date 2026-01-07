Θεμιστοκλέους: «Περιμένουμε κι άλλη αύξηση στη γρίπη, δεν χρειάζεται πανικός» - Τι είπε για Tamiflu

Στην εποχική έξαρση της γρίπης και της Covid-19, στον εμβολιασμό και την τήρηση οδηγιών, στη διαθεσιμότητα αντιικών φαρμάκων και στην πίεση των νοσοκομείων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στο Action24, σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Αναφορικά με τη γρίπη, την αύξηση κρουσμάτων και την πίεση στα νοσοκομεία, ο υφυπουργός Υγείας ξεκαθάρισε: «Πρώτον δεν χρειάζεται πανικός και δεύτερον ακολουθούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών».

Όπως είπε, «όσοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, να το κάνουν». «Πρέπει να εμβολιαστούν τα άτομα άνω των 60 και οι ευπαθείς ομάδες κυρίως», τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι «το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά μορφή της νόσου και για το καινούργιο στέλεχος».

Ο υφυπουργός σημείωσε: «Είμαστε έτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι. Το ΕΣΥ είναι έτοιμο. Ανησυχία δεν υπάρχει, καθώς είμαστε περίπου στα ίδια ποσοστά με πέρσι».

«Δεν πρέπει να παίρνουμε αντιικό μόνοι μας»

Όπως τόνισε, «δεν έχει τόσο σημασία η αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, να συγκρίνουμε το ίδιο διάστημα φέτος-πέρυσι», επισημαίνοντας πως «μια αύξηση της γρίπης είναι δεδομένο ότι την αναμένουμε και ξέρουμε πότε θα είναι η κορύφωση.

Συνήθως είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου».

Υπογράμμισε ότι «έχουμε αύξηση πάντα λόγω των γιορτών, είναι αναμενόμενο», ενώ συμπλήρωσε: «Αν έχουμε συμπτώματα, μιλάμε με το γιατρό μας και εκείνος αποφασίζει αν πρέπει να πάρουμε κάποια αγωγή ή όχι».

Σε ερώτηση για το αντιικό φάρμακο (Tamiflu) και τα αποθέματά του στη χώρα, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το Tamiflu. Υπάρχει Tamiflu».

«Το αντιικό θα πρέπει να το παίρνουν μετά από οδηγία με το γιατρό και να μην το αναζητούν μόνοι τους οι ασθενείς», τόνισε ο υπουργός.