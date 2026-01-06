Επιστροφή στα σχολεία με έξαρση ιώσεων: Γρίπη Α, RSV και στρεπτόκοκκος – Τι να προσέξουν γονείς

Με την επανέναρξη των σχολείων, οι ιώσεις επιστρέφουν δυναμικά και ας το πούμε καθαρά, δεν αστειεύονται. Η γρίπη Α καταγράφει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε όλες τις ηλικίες, με υψηλό πυρετό που συχνά ξεπερνά τους 39°C και αυξημένες νοσηλείες σε ευάλωτες ομάδες.



Η διαφορά, ευτυχώς, είναι ότι για τη γρίπη υπάρχει τόσο το αντιγριπικό εμβόλιο όσο και αντιική αγωγή (όπως τα γνωστά Tamiflu), που όταν χορηγηθεί έγκαιρα μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών.

Επιθετικός φέτος ο RSV

Την ίδια ώρα, μέσα στις γιορτές καταγράφηκε μαζική εμφάνιση κρουσμάτων του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV). Ο ιός, που συνήθως εμφανίζεται προς το τέλος της περιόδου των χειμερινών λοιμώξεων, φέτος δείχνει ιδιαίτερα «άγριες διαθέσεις»: υψηλός πυρετός, μυαλγίες, έντονος βήχας και εξάντληση που κρατά ημέρες. Για τον RSV δεν υπάρχει αντιική θεραπεία. Υπάρχει όμως προληπτικό εμβόλιο, το οποίο συστήνεται:

σε άτομα άνω των 60 ετών

σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, χωρίς ηλικιακό όριο

Ιδιαίτερα ευπαθείς θεωρούνται οι καπνιστές (νυν και πρώην) και οι ασθενείς με ΧΑΠ, ενώ ο εμβολιασμός προτείνεται και στις εγκύους, για την προστασία του εμβρύου.

Πότε μένουμε σπίτι

Νήπια, παιδιά και υγιείς ενήλικες χωρίς υποκείμενα νοσήματα συνήθως περνούν τον RSV στο σπίτι: αντιπυρετικά, υγρά, ξεκούραση και ελαφριά διατροφή. Η καλή ενυδάτωση είναι κρίσιμη, ειδικά όταν ο πυρετός είναι υψηλός. Τα καυτά ροφήματα καλύτερα να αποφεύγονται, γιατί ερεθίζουν τον ήδη πονεμένο λαιμό.

Σχολείο – σπίτι: ο φαύλος κύκλος

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: τα σχολεία λειτουργούν ως «κόμβοι μετάδοσης» των ιώσεων. Τα παιδιά κολλούν στο σχολείο, μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι και ο κύκλος συνεχίζεται. Ο εμβολιασμός των ευάλωτων ομάδων και η βασική υγιεινή (πλύσιμο χεριών, αερισμός χώρων) παραμένουν κρίσιμα, ακόμα και τώρα.

Και στρεπτόκοκκος Α στο παιχνίδι

Μαζί με γρίπη, RSV και έναν σχετικά ήπιο φέτος κορονοϊό, εμφανίζονται και περιστατικά στρεπτόκοκκου Α. Ο έντονος πονόλαιμος, η αμυγδαλίτιδα και η φαρυγγίτιδα που «δεν σε αφήνει ούτε να καταπιείς το σάλιο σου» δεν είναι κάτι που περνά από μόνο του. Εδώ απαιτείται αντιβιοτική αγωγή, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και σηπτικό σοκ.

Γρήγορα τεστ, καθαρές απαντήσεις

Σήμερα υπάρχουν:

συνδυαστικά rapid tests για γρίπη Α/Β, Covid-19 και RSV (ρινικό δείγμα)

strep test για τον στρεπτόκοκκο (φαρυγγικό επίχρισμα)

Η σωστή διάγνωση γλιτώνει άσκοπα φάρμακα και ταλαιπωρία.

Πότε τρέχουμε στα επείγοντα

Οι παιδίατροι είναι σαφείς: ο πιο αξιόπιστος δείκτης σοβαρότητας δεν είναι μόνο ο πυρετός, αλλά η συμπεριφορά του παιδιού. Αν το παιδί είναι νωθρό, ληθαργικό, δεν επικοινωνεί ή «δεν είναι ο εαυτός του», τότε χρειάζεται άμεση εκτίμηση σε νοσοκομείο.

Όχι όμως με το παραμικρό. Τα στατιστικά δείχνουν ότι το 30%-40% των περιστατικών που φτάνουν στα ΤΕΠ θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εκτός νοσοκομείου. Ο άσκοπος συνωστισμός δεν βοηθά κανέναν, αντιθέτως, αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης και μπλοκάρει το σύστημα.

Με απλά λόγια: ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση. Οι ιώσεις θα κάνουν τον κύκλο τους. Το ζητούμενο είναι να μην μας πάρουν όλους μαζί παραμάζωμα.