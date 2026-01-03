«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ: Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών με γρίπη – Σοβαρά περιστατικά σε ανεμβολίαστους

Ανησυχία προκαλούν τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ, καθώς σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης για το διάστημα 22–28 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας.

Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών κρίνεται σοβαρό, ενώ πολλά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός.

Ισχυρές συστάσεις από τον ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων και συστήνει:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης χωρίς καθυστέρηση, ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, τονίζοντας ότι παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου.

Άμεση έναρξη αντι-ιικής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου με συμβατά συμπτώματα, ακόμη και χωρίς επιβεβαιωμένο τεστ. Σε κλειστές δομές εξετάζεται και η προφυλακτική χορήγηση.

Τήρηση μέτρων προστασίας, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού για ευπαθείς ομάδες, σωστό αερισμό, αναπνευστική υγιεινή και παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή επιτήρηση, παρακολουθώντας στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα.