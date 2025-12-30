Με εγκεφαλίτιδα από γρίπη νοσηλεύεται 3χρονος από τον Βόλο - Επιφυλακτικοί οι γιατροί

Σοβαρή επιπλοκή προκάλεσε η γρίπη σε ένα παιδί τριών ετών από τον Βόλο. Σύμφωνα με το thenewspaper, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο 3χρονος παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν όταν άρχισε να κάνει έμετους.



Οι γονείς, ανήσυχοι, μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Την επόμενη ημέρα, με ασθενοφόρο, το παιδί εισήχθη σε κλίνη της Παιδιατρικής, όπου του χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα. Το ενθαρρυντικό είναι ότι διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να παραμένουν συγκρατημένοι και να παρακολουθούν στενά την αντίδραση του οργανισμού του στη θεραπεία.



Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη.