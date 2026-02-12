Οι ιώσεις γεμίζουν τα νοσοκομεία: Αύξηση 52% των περιστατικών στα επείγοντα τον Ιανουάριο

Έντονη είναι η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ από την έξαρση των χειμερινών ιώσεων. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που ανήρτησε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στα social media, ο υπουργός Υγείας, η αύξηση των περιστατικών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων που εφημέρευσαν τον Ιανουάριο του 2026 ήταν της τάξης του 52% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.



Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλ. περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλ. περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων».



Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγράφει ότι η μεγαλύτερη προσέλευση τον Ιανουάριο με φθίνουσα σειρά ήταν ως εξής:



Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Όλη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας έχει ως εξής:

«Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλ. περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλ. περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά (από 3 ώρες και 53 λεπτά τον Δεκέμβριο), χωρίς όμως να ανατρέπει τη σταθερή βελτίωση στους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης των πολιτών που καταγράφεται τους προηγούμενους μήνες. Ενδεικτικά, από τον Φεβρουάριο 2025, έως τον Νοέμβριο επιτύχαμε μείωση -65% στον χρόνο εξυπηρέτησης, πριν από την αναμενόμενη εποχική άνοδο κατά +25% τους τελευταίους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο - Ιανουάριο).

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, η μεγαλύτερη προσέλευση τον Ιανουάριο με φθίνουσα σειρά καταγράφηκε ως εξής:

ΓΝΑ ΚΑΤ - 9.020 περιστατικά

ΓΝΑ Γεννηματάς - 8.074 περιστατικά

ΓΝΘ Ιπποκράτειο - 7.603 περιστατικά

ΠΓΝ Πατρών 6.417 περιστατικά

ΓΝΑ Ευαγγελισμός - 6.122 περιστατικά

ΠΓΝ Αττικόν 6.095»