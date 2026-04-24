Επεισόδια έξω από το Εφετείο: ΕΔΕ κατά αστυνομικών μετά το βίντεο-ντοκουμέντο

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες των επεισοδίων έξω από το Εφετείο Αθηνών διέταξε το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Το πρωί της Παρασκευής ομάδα συγκεντρωμένων που βρέθηκαν στα δικαστήρια για την εκδίκαση της υπόθεσης με την έκρηξη βόμβας που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024. Μερικά από τα συγκεντρωμένα άτομα επιχείρησαν να σπάσυον τον αστυνομικό κλοιό και να μετακινήσουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο φαίνονται από βίντεο να διαλύουν τους συγκεντρωμένους με τη χρήση βίας. Η δημοσίευση βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης κατά των συγκεντρωμένων διαδηλωτών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι εικόνες καταγράφουν αστυνομικούς να ασκούν βία που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως απρόκλητη και πέραν των ορίων της καταστολής.

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από το βίντεο, το Αρχηγείο της Αστυνομίας προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής σε επίσημη ανακοίνωση. Όπως έγινε γνωστό, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες.