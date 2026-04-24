Επεισόδια έξω από το Εφετείο μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού - Οι ποινές των δύο γυναικών

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τη δικαστική αίθουσα στο Εφετείο Αθηνών, όταν ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να περάσει στον χώρο μπροστά από την αίθουσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν κάνοντας χρήση κρότου λάμψης, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο.

Ένταση έξω από το Εφετείο μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού - Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση κρότου λάμψης



Την ίδια ώρα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έκρινε ομόφωνα αθώους, λόγω αμφιβολιών, τον Νίκο Ρωμανό και δύο ακόμη κατηγορούμενους για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους.

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε ένοχες τις δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο εδώλιο για αδικήματα που σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Συγκεκριμένα, στη Μαριάννα Μανουρά επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών, ενώ στη Δήμητρα Ζ. επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών, με το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Η απόφαση ανακοινώθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω της αυξημένης έντασης που επικρατούσε τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου.