Αμπελόκηποι: Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία της 32χρονης από τον σύζυγό της-«Δεν υπήρχε προμελέτη»

Εκκίνησε η δίκη για τη δολοφονία της 32χρονης στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 2024, με κατηγορούμενο τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι την τραυμάτισε με σφυρί, στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο και ακολούθως κρατούσε τη σορό της μέσα στο σπίτι της οικογένειας, μέχρι να εντοπιστεί μια εβδομάδα αργότερα.

«Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη. Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της», ανέφερε ο 39χρονος μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου.

Πρώτη μάρτυρας στη δίκη κατέθεσε η μητέρα του θύματος

«Με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Η κόρη μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι, Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;», είπε κλαίγοντας.

«Ήταν πολύ καλός πατέρας, αγαπούσε τα παιδιά του. Ήταν συνέχεια μαζί τους. Ήταν καλός σύζυγος και αδελφός. Ούτε στην Αλβανία είχε δημιουργήσει θέματα, ούτε στην Ελλάδα είχε προβλήματα», κατέθεσε στο δικαστήριο ο αδελφός του κατηγορουμένου.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.