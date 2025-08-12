Επεισοδιακή απόδραση από ψυχιατρείο στο Ηράκλειο - Πήρε ΙΧ γυναίκας και έγινε «καπνός»

Απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης (12/8) όταν άνδρας που νοσηλευόταν στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης κατάφερε να αποδράσει.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Cretalive, ο 31χρονος Κρητικός, με καταγωγή από ορεινό χωριό του Ηρακλείου, ευρισκόμενος σε κατάσταση παροξυσμού κατάφερε να διαφύγει και να φτάσει μέχρι το πάρκινγκ του νοσοκομείο.

Τη στιγμή που μια γυναίκα ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητο της και είχε την πόρτα ανοικτή, ο 31χρονος την απώθησε μπήκε στο αυτοκίνητο κι έφυγε. Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ υπήρξε κινητοποίηση και από μέρος της Ψυχιατρικής Κλινικής.

«Κλειδί» το κινητό της γυναίκας

Το κινητό της γυναίκας παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο και αυτό ήταν στοιχείο-κλειδί για την αναζήτηση του 31χρονου από τις αστυνομικές αρχές.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο 31χρονος, αστυνομικοί έκριναν σοφό να μην μπουν σε διαδικασία καταδίωξης και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική του όσο και διερχόμενων οδηγών, αλλά να παρακολουθήσουν την διαδρομή που θα ακολουθούσε βάσει του στίγματος του κινητού της ιδιοκτήτριας του αυτοκινήτου.

Έτσι κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο χωριό του όπου είχε πάει και να το ακινητοποιήσουν χωρίς περαιτέρω ένταση.

Ο 31χρονος επέστρεψε πίσω στην Ψυχιατρική Κλινική όπου είχε μεταφερθεί νωρίτερα την Τρίτη (12/8) συνοδεία αστυνομικών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ενώ η γυναίκα πήρε πίσω το αυτοκίνητό της.