Απίστευτο περιστατικό στο ΠΑΓΝΗ: Έσπασε αγωγός και νερά καταπλάκωσαν ασθενή

Ένας αγωγός νερού έσπασε σε κλινική του ΠΑΓΝΗ τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τα νερά να πέσουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς και να τον τραυματίσουν.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύονται αρκετοί ασθενείς.

Στις 2 τα ξημερώματα, ο αγωγός έσπασε και τεράστια ποσότητα νερού έπεσε πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι, σε κατάσταση σοκ, ξύπνησαν ξαφνικά και πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας αρχικά ότι είχε σημειωθεί σεισμός. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκαν ότι η αιτία ήταν ο σπασμένος αγωγός και η πλημμύρα που είχε χτυπήσει τον ασθενή.

Δυστυχώς, ο ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση των τραυμάτων.

Παράλληλα, ολόκληρος ο θάλαμος, όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς, πλημμύρισε, με τους εργαζόμενους, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς να σπεύδουν άμεσα για την απομάκρυνση των υδάτων και την εξασφάλιση της ασφάλειας των νοσηλευομένων.

«Τέτοια έχουν συμβεί και στο παρελθόν»

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, αναφέρει μιλώνστας στο cretapost ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης.

Ο κ. Βρύσαλης τονίζει πως ανά καιρούς υπάρχουν προβλήματα με τους αγωγούς και πλημμυρίζουν διάφοροι χώροι του νοσοκομείου.

«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος.

Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ», επισημαίνει σχετικά ο κ. Βρύσαλης.