Το ΠΑΓΝΗ επιβεβαιώνει: Αγωγός έσπασε και καταπλάκωσε ασθενή - «Διαρροή από καζανάκι τουαλέτας»

Το ντροπιαστικό περιστατικό με το σπάσιμο αγωγού πάνω σε κρεβάτι ασθενούς, που συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) επιβεβαιώνει η αναφορά του συμβάντος που απέστειλε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, στον διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Σημειώνεται ότι σήμερα τα ξημερώματα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου προκλήθηκε αναστάτωση, όταν ένας αγωγός νερού έσπασε στο ταβάνι πάνω από κρεβάτι ασθενούς σε δωμάτιο, με θραύσματα και έναν «καταρράκτη» νερού να πέφτει πάνω σε ασθενή και να πλημμυρίζει παράλληλα το δωμάτιο.

Μάλιστα, ο ασθενής τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις. Οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι ξύπνησαν σε κατάσταση σοκ, με το προσωπικό του νοσοκομείου να προσπαθεί να διαχειριστεί το πλημμυρικό επεισόδιο.

«Ο ασθενής υπέστη μικρές εκδορές»

Στην αναφορά του προς τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ τονίζει ότι η αιτία του περιστατικού ήταν «διαρροή από καζανάκι τουαλέτας» του αποπάνω ορόφου, το οποίο προκάλεσε την «υποχώρηση της ψευδοροφής».

Όπως τονίζει ο κ. Χαλκιαδάκης, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα ενώ ο ασθενής, πέρα από τις εκδορές που υπέστη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις χωρίς να εντοπιστεί κάποιο παθολογικό εύρημα.

Αναλυτικά, η αναφορά του διοικητή του ΠΑΓΝΗ έχει ως εξής:

«Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα».

Πρόεδρος Σωματείου ΠΑΓΝΗ: «Αυτά έχουν ξανασυμβεί»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, επισημαίνοντας πως πολλές φορές στο παρελθόν η διοίκηση του σωματείου είχε προειδοποιήσει για σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, o πρόεδρος των εργαζομένων προχώρησε σε γραπτή δήλωση, αναφερόμενος και στη δραματική υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΑΓΝΗ.

«Το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει προ πολλού για υγειονομικούς και ασθενείς για την κτιριακή κατάσταση των νοσοκομείων. Το σωματείο μας πολλές φορές είχε προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και την συντήρηση τους τόσο λόγω παλαιότητας, και υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας όσο και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης», τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων.

«Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση, δια στόματος υπουργού Υγείας, διατείνεται σε όλους τους τόνους πως το ΕΣΥ μεταμορφώνεται ‘στη γη της επαγγελίας’ με τις ανακαινίσεις, πως οι εθελοντές του Ερυθρού Σταύρου και τα βραχιολάκια αποτελούν ρηξικέλευθα μέτρα που θα δώσουν τη χαριστική βολή στην ατελείωτη ταλαιπωρία των ασθενών και τις πολύωρες αναμονές, εργαζόμενοι και ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους κίνδυνο», επισήμανε.

«Το περιστατικό της κατάρρευσης μέρος της οροφής στην καρδιολογική κλινική τα ξημερώματα της Δευτερας 8/9 έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα περιστατικά σε δημόσια κτίρια που παραμένουν ασυντήρητα, υποβαθμισμένα και κυριολεκτικά στη μοίρα τους, δημιουργώντας πολλαπλούς κινδύνους για εργαζόμενους και πολίτες. Είναι καρπός μιας διαχρονικής πολιτικής απαξίωσης και υποβάθμισης κάθε δημόσιας δομής παροχής υπηρεσιών, στο όνομα των περικοπών και της μείωσης του κόστους», υπογράμμισε ο κ. Βρύσαλης.

«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος», είπε χαρακτηριστικά.

«Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Με βάση τον ξεπερασμένο οργανισμό του 2012, προβλέπονται συνολικά 89 μόνιμες θέσεις προσωπικού. Σήμερα, έχουν απομείνει 25 μόνιμοι υπάλληλοι, που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους μαζί με τους 25 συμβασιούχους και τα διάφορα συνεργεία εξωτερικών τεχνικών που καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενός οργανισμού όπως είναι ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο.

Απαιτούμε άμεση στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών», τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ.