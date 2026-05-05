Επέκταση φορολογικού κινήτρου και για εργαζόμενους στο Δημόσιο

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επεκτείνουν ένα ειδικό φορολογικό κίνητρο που ισχύει για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.



Πλέον, το ευνοϊκό αυτό καθεστώς δεν αφορά μόνο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και όσους προσλαμβάνονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι από το εξωτερικό να έρθουν να εργαστούν στη χώρα.



Η ρύθμιση ισχύει:

για νέες αιτήσεις που θα γίνουν από τώρα και στο εξής,

για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τις 28 Ιουλίου 2025,

καθώς και για αιτήσεις που εκκρεμούν από τότε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά στο my1521, (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος > Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση και μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα λόγω μισθωτής εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

