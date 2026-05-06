Φόρο-μπόνους για επιστήμονες που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για εργασία στο Δημόσιο

Επέκταση των κινήτρων για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιλέξουν να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπει απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Το μέτρο, που έχει αναδρομική ισχύ, αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου στόχος είναι η προσέλκυση νέων επιστημόνων στο Δημόσιο οι οποίοι στα χρόνια της κρίσης μετανάστευσαν σε χώρες του εξωτερικού αναζητώντας καλύτερες προοπτικές εργασίας.



Ειδικότερα το νέο πλαίσιο που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των φοροαπαλλαγών του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και για εργασία στο Δημόσιο εφαρμόζεται για νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 καθώς και για εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28η Ιουλίου 2025.

Ποιοι κερδίζουν μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος

Όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα κερδίζουν για επτά χρόνια μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος, για τα το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, και πλήρη απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο φορολογούμενος να μην ήταν κάτοικος Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του έδρας, να προέρχεται από χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει ενεργή συμφωνία φορολογικής συνεργασίας, να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για δύο χρόνια.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Υπηρεσία Υποστήριξης my1521

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

- Τηλεφωνικά στο 1521: Εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.



- Ψηφιακά στο my1521 (24/7): Επιλέγοντας την κατηγορία Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος.



Επισημαίνεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64% και μάλιστα το 2023 καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το 2009 περισσότερες επιστροφές απ' ό,τι αποχωρήσεις. Επίσης τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού επέστρεψαν στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα φορολογικά κίνητρα.