Επενδυτικές ευκαιρίες μέσα στις φλόγες: Ποιες αναδυόμενες αγορές αντέχουν το σοκ του Ιράν

Η γεωπολιτική ένταση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στις αναδυόμενες αγορές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας αλλά και νέων επενδυτικών ευκαιριών. Παρότι αρχικά οι αγορές έδειξαν μια σχετική ψυχραιμία, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πραγματικό ερώτημα είναι η διάρκεια των διαταραχών στην ενέργεια και κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομική ισορροπία τις επόμενες εβδομάδες.

Αρχική υποτίμηση του κινδύνου

Σύμφωνα με την Bank of America, με την έναρξη της κρίσης, η επικρατούσα άποψη στις αγορές ήταν ότι το γεγονός θα μπορούσε να «ξεθωριάσει» γρήγορα, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες γεωπολιτικές εντάσεις το 2025. Η συναίνεση βασιζόταν στην εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ θα επιδίωκαν να αποφύγουν μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα των αγορών συχνά διαφέρει από τις προσδοκίες. Η υψηλή συγκέντρωση θέσεων σε αναδυόμενες αγορές και τα χαμηλά risk premia δημιούργησαν εύθραυστες ισορροπίες. Οι επενδυτές που είχαν υιοθετήσει δημοφιλείς στρατηγικές στις αναδυόμενες αγορές δυσκολεύτηκαν να τις διατηρήσουν εν μέσω εβδομάδων γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Σήμερα, όμως, η εικόνα της αγοράς φαίνεται πιο «καθαρή», με αρκετές θέσεις να έχουν ήδη απορροφήσει το αρχικό σοκ.

Το θετικό σενάριο

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, οι διαταραχές στην αγορά ενέργειας θα συνεχιστούν για μερικές ακόμη εβδομάδες, πιθανώς με νέες αυξήσεις τιμών και προσωρινά προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παρά ταύτα, σε ορίζοντα τριμήνου, το βασικό μακροοικονομικό σενάριο πριν από την κρίση θα μπορούσε να επανέλθει σε μεγάλο βαθμό.

Ακόμη και έτσι, οι αναλυτές δεν αναμένουν σύντομα επιστροφή στα χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας που επικρατούσαν πριν την ένταση με το Ιράν. Το risk premium στα options του δολαρίου έναντι του νοτιοαφρικανικού ραντ, που θεωρείται δείκτης για τις ενεργειακά εξαρτημένες οικονομίες, έχει ξεπεράσει ακόμη και εκείνο του πετρελαίου.

Σε επίπεδο επενδυτικών επιλογών, οι αναλυτές βλέπουν θετικές προοπτικές για τα επιτόκια σε χώρες όπως η Βραζιλία, το Μεξικό, η Νότια Κορέα και οι οικονομίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στην αγορά συναλλάγματος, ελκυστικές θεωρούνται θέσεις σε νομίσματα όπως το κινεζικό γουάν, το βραζιλιάνικο ρεάλ και το πέσο της Αργεντινής, ενώ το ουγγρικό φιορίνι κοντά στο επίπεδο των 400 έναντι του ευρώ θεωρείται επίσης ενδιαφέρουσα ευκαιρία.

Παράλληλα, ορισμένες αγορές εξωτερικού χρέους, όπως του Μπαχρέιν, της Αιγύπτου, της Σρι Λάνκα και της Τουρκίας, θα μπορούσαν να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών τους εφόσον η ένταση αποκλιμακωθεί.

Το αρνητικό σενάριο

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά αν οι διαταραχές στην αγορά ενέργειας διαρκέσουν περισσότερο από έναν μήνα. Σε αυτή την περίπτωση, τα risk premia στις αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να αποδειχθούν υπερβολικά χαμηλά.

Μέχρι στιγμής, η άνοδος του δολαρίου έναντι των νομισμάτων των αναδυόμενων οικονομιών παραμένει περιορισμένη, καθώς τα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ δεν έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αν όμως οι πληθωριστικές προσδοκίες ενισχυθούν, η Fed θα μπορούσε να αναγκαστεί να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, οδηγώντας σε αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες διεθνώς.

Ένα τέτοιο περιβάλλον θα μπορούσε να προκαλέσει διεύρυνση των spreads στις αναδυόμενες αγορές, τα οποία σήμερα παραμένουν σχετικά «σφιχτά» σε σχέση με τους κινδύνους. Παράλληλα, αρκετές τοπικές αγορές, όπως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Χιλής και της Νότιας Αφρικής, έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές πιέσεις.

Μεταβλητότητα αλλά και ευκαιρίες

Ακόμη και στο πιο θετικό σενάριο, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα. Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε assets που δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στο νέο περιβάλλον κινδύνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουν πιο αμυντικές στρατηγικές σε ορισμένες αγορές επιτοκίων και προσεκτική επιλογή θέσεων σε χρέος αναδυόμενων οικονομιών.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κρίση στο Ιράν λειτουργεί ήδη ως καταλύτης για μια νέα φάση αναπροσαρμογής στις διεθνείς αγορές, όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι τιμές της ενέργειας και η νομισματική πολιτική θα καθορίσουν τις επενδυτικές εξελίξεις των επόμενων μηνών.