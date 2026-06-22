Επέστρεψε... με φόρα στο ΥΠΕΞ

Αποφασισμένος να καλύψει το χαμένο έδαφος από τη σχεδόν 12μηνη απουσία του από το Υπουργείο Εξωτερικών φέρεται ο νέος Υφυπουργός, Τάσος Χατζηβασιλείου. Πώς να εξηγηθεί διαφορετικά ότι δεν πρόλαβε να επιστρέψει την περασμένη Παρασκευή από τις Βρυξέλλες, όπου συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης και σήμερα μεταβαίνει εκ νέου στη Βελγική πρωτεύουσα. Επιφορτισμένος με την απαιτητική αποστολή της καλύτερης δυνατής προπαρασκευής εν όψει της ανάληψης από την Ελλάδα της προεδρίας της Ευρωπαιικής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο κ. Χατζηβασιλείου αναμένεται σήμερα να έχει συνάντηση με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές, καθώς στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η προεδρία θα λειτουργήσει και ως καθρέπτης της αναβάθμισης της χώρας τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Χατζηβασιλείου θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Μεταφορών, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Αύριο, εξάλλου, ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών θα έχει σημαντικά ραντεβού τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με ανώτερα στελέχη του Ευρωπαικού Συμβουλίου, καθώς η χώρα μας εισέρχεται από την 1η Ιουλίου στο λεγόμενο τρίο των Προεδριών μαζί με τις Ιρλανδία και Λιθουανία, που αναλαμβάνουν αντιστοίχως τα δύο επόμενα εξάμηνα την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης.