Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: Απειλές για επιθέσεις εναντίον πλοίων από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Μετά τις σημερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι Χούθι απείλησαν να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των πλοίων των ΗΠΑ που πραγματοποιούν δραστηριότητες στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Το Αρχηγείο Λάρισας καλεί τον ναυτιλιακό κλάδο να παραμείνει σε πλήρη εγρήγορση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν επιθέσεις σε όλα τα πλοία.

Τα μέσα της EUNAFOR ASPIDES στην περιοχή των επιχειρήσεων βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό και είναι έτοιμα να συμβάλουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, στην προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων, διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ενισχύοντας τη θαλάσσια ασφάλεια σε έναν από τους πιο κρίσιμους και ευάλωτους εμπορικούς θαλάσσιους διαδρόμους.