Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Έρχονται νέες πληρωμές μέχρι τις 31 Αυγούστου - Ποιους αφορούν

Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή.

Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 και δεν αποτελεί νέο κύκλο αιτήσεων, αλλά πληρωμή προς δικαιούχους που για διαδικαστικούς λόγους δεν είχαν λάβει το ποσό στην αρχική φάση.

Ποιοι θα πληρωθούν

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025. Επειδή τα νεογέννητα δεν μπορούσαν να εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024, σε πολλές περιπτώσεις η ενίσχυση δεν καταβλήθηκε.

Για να πιστωθούν τα 150 ευρώ, το παιδί πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και να υπάρχει ενεργός και έγκυρος IBAN στην ΑΑΔΕ , ώστε να πραγματοποιηθεί η πίστωση χωρίς προβλήματα.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου. Για τη διαδικασία απαιτούνται η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του ενός γονέα. Αφού ολοκληρωθεί η έκδοση του ΑΦΜ και η αντιστοίχισή του με τον ΑΜΚΑ, η ενίσχυση θα καταβληθεί εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η πίστωση των 150 ευρώ θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.