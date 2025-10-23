«Επικίνδυνη αποστολή» - Ο Χατζηδάκης στις Βρυξέλλες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Ταμείο Ανάκαμψης

Στις Βρυξέλλες έχει…μετακομίσει από χθες το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης κατέφθασαν με διαφορά ολίγων ωρών στη Βελγική πρωτεύουσα.

Ο μεν πρώτος θα συμμετείχε χθες στο δείπνο ΕΕ – Αιγύπτου και θα έβλεπε τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντελαφατάχ Αλ Σίσι, σε μία συγκυρία, που η Αθήνα προωθεί την ιδέα του σχήματος 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο και σήμερα στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής για την ευρωπαϊκή Άμυνα, ο δε δεύτερος αναμένεται να έχει σήμερα σημαντικές συναντήσεις που θυμίζουν κάτι σαν «επικίνδυνη αποστολή».

Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πιέζει ασφυκτικά την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί πάση θυσία να αποφύγει πρόωρες αγροτικές κινητοποιήσεις και γενικότερα μία κοινωνική έκρηξη στην ύπαιθρο, ο κ. Χατζηδάκης αναμένεται να συναντηθεί με την Γενική Διευθύντρια Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής, Elisabeth Werner στο πλαίσιο των τακτικών του επαφών με τους Ευρωπαίους.

Στην ατζέντα της συνάντησης θα βρεθεί η πρόοδος των δύο κύριων παράλληλων διαδικασιών: η ταχύτερη δυνατή καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς και κτηνοτρόφους, καθώς και η εξυγίανση του «αμαρτωλού» οργανισμού μέσω της ενσωμάτωσης του στην ΑΑΔΕ.

Επίσης, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα έχει την ευκαιρία να τα πει και με έναν…παλιό γνώριμο από τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων, τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντέκλαν Κοστέλο.

Όπως πληροφορούν τη στήλη κυβερνητικά στελέχη οι δύο άνδρες θα συζητήσουν γύρω από τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης σε μία περίοδο, που η ελληνική κυβέρνηση…τρέχει για να προλάβει προθεσμίες, προκειμένου να μη χαθούν κοινοτικοί πόροι, είτε εναλλακτικά ορισμένοι εξ αυτών να ανακατευθυνθούν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.