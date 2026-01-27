Επιστολική ψήφος: Ο Λιβάνιος καλεί στο υπουργείο την αντιπολίτευση

Στην ( πρώτη ) άτυπη διακομματική, που έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, για τις 11 το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναμένεται να διαφανούν οι προθέσεις, αλλά και οι υπολογισμοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης επί της κυβερνητικής πρωτοβουλίας σχετικά με την επέκταση της επιστολικής ψήφου των Αποδήμων στις εθνικές εκλογές.

Όπως πληροφορείται η στήλη, στο χθεσινό Υπουργικό έγινε εκτενής κουβέντα και αυτό, που μεταξύ άλλων επισημάνθηκε είναι ότι θα πρέπει να τεθούν προ των ευθυνών τους όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς τώρα έφθασε η ώρα να αποδείξουν ότι εννοούν τα περί ανάγκης αύξησης της συμμετοχής. Επίσης, τονίστηκε ότι η επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής στις προηγούμενες Ευρωεκλογές καθιστά εκ των πραγμάτων προβληματική τυχόν άρνηση, ιδίως από την πλευρά κομμάτων, που έχουν εκφραστεί θετικά στην πρώτη φάση της συζήτησης.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν κρύβουν τη ( συγκρατημένη ) αισιοδοξία τους. Αυτή βασίζεται στη θετική αντίδραση κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, των βουλευτών του Κινήματος Δημοκρατίας, αλλά και ορισμένων ανεξάρτητων. Απαραίτητη διευκρίνιση: Εάν η διάταξη για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές δε συγκεντρώσει τα 2/3 της Βουλής τότε απορρίπτεται και δεν μπορεί να επανακατατεθεί.

Δεν ισχύει το ίδιο και για την αντίστοιχη για τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, η οποία εάν δε συγκεντρώσει 200 θετικές ψήφους θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν πως στόχος του Υπουργείου δεν είναι να οδηγηθεί σε μία μακρόσυρτη διαδικασία, ούτε και σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις.

Πάντως και επί τη ευκαιρία ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης ότι πέραν της αλλαγής του αριθμού των βουλευτών Επικρατείας σε 12 από 15 που είναι σήμερα, δεν θα υπάρξει άλλη αλλαγή στην εκλογική νομοθεσία επιβεβαιώνοντας ακόμη μία φορά την πάγια θέση του έναντι των εισηγήσεων περί αλλαγής του εκλογικού νόμου.