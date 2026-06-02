Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης σε κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης της Siemens

Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση της Α.Τ., για να της επιστραφούν τα μέτρα ασφαλείας που της είχαν διατεθεί από την Ελληνική Αστυνομία.



Πρόκειται για την πρώην γραμματέα βασικού στελέχους της Siemens που κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει έντονα την Δικαιοσύνη.



Με την αίτησή της η Α.Τ. ζητούσε να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Με την απόφαση 747/2026 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος : Η. Μάζος, Εισηγητής: Ι. Παπαγιάννης) έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων της Ελληνικής Αστυνομίας με τις οποίες αποφασίσθηκε η παύση των μέτρων αστυνομικής προστασίας (φρούρηση κατοικίας, συνοδεία κατά τις μετακινήσεις) που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του ότι η αιτούσα είχε θεωρηθεί ως «ευπαθής στόχος» εξαιτίας της ιδιότητάς της ως ουσιώδους μάρτυρα σε ποινική υπόθεση.



Ειδικότερα, το Τμήμα έκρινε, κατά πλειοψηφία, πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της αιτούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προηγούμενη απόφαση για συνέχιση των μέτρων είχε παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, η δε απόφαση για την παύση στηρίχθηκε στην έλλειψη ικανών πληροφοριών για ενεργό απειλή σε βάρος της αιτούσας, χωρίς ωστόσο η απειλή αυτή να αποκλείεται εκ των προτέρων και χωρίς ειδικότερη εκτίμηση των περιστάσεων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση σε σχέση με την εξάλειψη των κινδύνων που προ ολίγων μηνών είχε θεωρηθεί ότι επέβαλλαν την συνέχιση των μέτρων προστασίας.