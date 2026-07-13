Επιστροφή Πολάκη: Η απόφαση υπάρχει, ο αρμόδιος να την εκτελέσει, όχι

«Υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα από την επιστροφή Πολάκη, πόσοι δηλαδή βουλευτές θα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο;».

Αυτό μου είπε ο άνθρωπος μου που (συνεχίζει) να ενδιαφέρεται για αυτόν τον χώρο που μας κυβέρνησε για κάποια χρόνια, όταν τον ρώτησα το εάν αρκεί η απόφαση αυτής της, τελευταίας, Κεντρικής Επιτροπής για την επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σήμερα, υποτίθεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει Πολιτική Γραμματεία όπου όλα θα συζητηθούν, εκ νέου, εκεί.

Γιατί, μπορεί ωραία να μας τα είπαν Πολάκης και Παππάς το Σάββατο αλλά αυτή τη στιγμή το κόμμα δεν έχει πρόεδρο ο οποίος θα έχει τον τελικό λόγο για τον βουλευτή μας από τα Χανιά.

Κάπως το είπε, κομψά, χθες ο εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης: Δεν είναι δουλειά της Κεντρικής Επιτροπής να βάζει και να βγάζει βουλευτές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Μια απόφαση υπάρχει. Αρμόδιος για να την εκτελέσει, όχι.