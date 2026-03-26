Επιστροφή στις προκλήσεις - Εννέα νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε εννέα νέες παραβιάσεις του FIR Αθηνών και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένο αεροσκάφος την 26η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από τέσσερα F16 (2×2), καθώς και δύο μεμονωμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών στα πέντε.

Συνολικά σημειώθηκαν έξι παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), (3 από τα UAV και 1 από το CN-235), καθώς και εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (2 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ και 7 από το CN-235).

Δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις εντοπίστηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Tα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική.