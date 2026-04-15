Επίθεση hackers στη Booking, διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα χρηστών

Η Booking επιβεβαίωσε πρόσφατα διαρροή δεδομένων πελατών της, μετά από ύποπτη δραστηριότητα ενός χάκερ. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας, μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, προκαλώντας ανησυχία για επιθέσεις τύπου phishing.



Λεπτομέρειες της διαρροής

Η εταιρεία ανέλαβε δράση αμέσως μόλις εντόπισε την παράνομη πρόσβαση, περιορίζοντας το πρόβλημα και ενημερώνοντας τους χρήστες που επηρεάζονται μέσω email. Τα δεδομένα που εκτέθηκαν σε χέρια τρίτων περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία κρατήσεων (όπως ημερομηνίες και τοποθεσίες), διευθύνσεις κατοικίας και μηνύματα που αντάλλαξαν οι χρήστες με ξενοδοχεία ή καταλύματα.

Η Booking καθησύχασε το κοινό, αναφέροντας ότι στοιχεία όπως αριθμοί καρτών ή τραπεζικά δεδομένα δεν έχουν διαρρεύσει. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε τον ακριβή αριθμό των χρηστών που επηρεάζονται από την επίθεση, κρύβοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος.

Booking-dot-com Confirms Data Breach — Hackers Accessed Customers' Personal Information



— Cyber Security News (@The_Cyber_News) April 14, 2026

Η αντίδραση της εταιρείας

Σε επίσημη δήλωση, εκπρόσωπος της Booking ανέφερε πως: «Εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα και λάβαμε μέτρα περιορισμού. Ενημερώσαμε τους πελάτες και ενημερώσαμε τους κωδικούς PIN των κρατήσεων». Επιπλέον, η Booking προειδοποιεί τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ύποπτα email ή κλήσεις που θα τους ζητήσουν προσωπικά στοιχεία, καθώς οι χάκερς εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που έχουν ήδη στα χέρια τους για να αποσπάσουν ακόμη περισσότερα.



Ιστορικό προβλημάτων ασφαλείας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Booking αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά. Το 2021, επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο 475.000 ευρώ από τις ολλανδικές αρχές για καθυστερημένη αναφορά παραβίασης των servers που εξέθεσε δεδομένα 4.000 χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Πιο πρόσφατα, το 2024, ένα spyware που «χτύπησε» ξενοδοχεία αποκάλυψε εικόνες από τα portals που διαχειρίζονται τις κρατήσεις των χρηστών.