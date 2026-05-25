Οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο περίπλοκες και αυτοματοποιημένες, απόρροια της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προξενώντας τεράστιες ζημιές σε εταιρείες, επισημαίνεται για ακόμη μία φορά σε μελέτη που δημοσιοποίησε η πολυεθνική εταιρεία ασφαλίσεων με έδρα τη Γερμανία, Munich Re. Εάν το κυβερνοέγκλημα ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αποφέροντας παγκόσμιες απώλειες 14 τρις $ έως το 2028, σύμφωνα με υπολογισμούς της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων της αγοράς Statista, στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση της Munich Re.

«Σε ένα γενικευμένο πλαίσιο απειλών που μετατρέπεται σε συστημικό, η αυτοματοποίηση τώρα παίζει έναν κεντρικό ρόλο», παρατηρεί ο Μάρτιν Κρόιτσερ, επικεφαλής υπηρεσίας προστασίας ηλεκτρονικών κινδύνων στην Munich Re, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κάνουν τις επιθέσεις τους αποτελεσματικότερες και καλύτερα στοχευμένες με συστήματα που είναι σε θέση να δρουν αυτόνομα, να λαμβάνουν αποφάσεις, ακόμη και να παρακάμπτουν ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας», προσθέτει.

Ransomware, deepfakes και φωνές-κλώνοι

Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν προσωποποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα phishing, κακόβουλα λογισμικά που αναπαράγονται αυτόματα, deepfakes, ηχητικά μηνύματα «κλωνοποιημένης φωνής» και απόλυτα πειστικές πλαστές ταυτότητες. Η πλέον διαδεδομένη κυβερνοεπίθεση παραμένει το ransomware, όπου οι χάκερς μπλοκάρουν ολόκληρα συστήματα και απαιτούν χρήματα προκειμένου να τα απελευθερώσουν: ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 50% το 2025 και η τάση συνεχίζεται και το 2026, παρά την εξάρθρωση σημαντικών εγκληματικών δικτύων, υπογραμμίζεται.

Οι επιθέσεις που συντονίζονται μέσω δικτύων υπολογιστών παγιδευμένων από τους χάκερς με σκοπό την παράλυση των συστημάτων είχαν, επίσης, υπερδιπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2025. Κοινός στόχος των δραστών «να πετύχουν τους σκοπούς τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με το μάξιμουμ κέρδος. Στις πιο περίπλοκες επιθέσεις οι κυβερνοεγκληματίες έχουν απευθείας επαφές με κράτη, αποκρύπτοντας την πηγή των επιθέσεων και κλιμακώνοντας την παγκόσμια δράση τους προκειμένου να ασκήσουν την μέγιστη πίεση. Έχουμε πλέον ενώπιόν μας τον υβριδικό πόλεμο με κίνητρο τα γεωπολιτικά ζητήματα, όπου η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο», σύμφωνα με τον ειδικό της Munich Re.

Παραδόξως, αν και η προσοχή τείνει να συγκεντρώνεται πάντα στις μεγάλες εταιρείες, θύματα των περισσότερων ηλεκτρονικών επιθέσεων είναι κυρίως η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι πως σε σύγκριση με τους κινδύνους από τις φυσικές καταστροφές-οι οποίες καλύπτονται από ασφάλιση περίπου στο 50% των ζημιών-το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης που αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις παραμένει εξαιρετικά ανεπαρκές, σημειώνεται στην μελέτη.