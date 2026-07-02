Επίθεση με drone σε φορτηγό του ΟΗΕ στο Σουδάν - Καταστράφηκαν 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας

Στόχος επίθεσης με drone έγινε φορτηγό που είχε μισθώσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στο Νταρφούρ του Σουδάν, με αποτέλεσμα να καταστραφούν 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζονταν για ευάλωτους πληθυσμούς της εμπόλεμης περιοχής.

Την επίθεση γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Στεφάν Ντουζαρίκ, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Τεντέλτι, στο Δυτικό Νταρφούρ.

«Ευτυχώς, ο οδηγός είναι σώος και ασφαλής. Ωστόσο, οι 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας της UNHCR, που μεταφέρονταν προς το Κορντοφάν, καταστράφηκαν ολοσχερώς», ανέφερε ο Ντουζαρίκ, υπογραμμίζοντας το σοβαρό πλήγμα στις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας στην περιοχή.

Η επίθεση έρχεται να επιδεινώσει περαιτέρω τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και μαζικούς εκτοπισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ σχεδόν 12 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Από αυτούς, περίπου 4,3 εκατομμύρια έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες, όπως το Τσαντ και το Νότιο Σουδάν, σε αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στον κόσμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ