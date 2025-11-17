Καιρός: Έρχεται ο χειμώνας, πέφτει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ο καιρός αλλάζει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας οι συνθήκες θα θυμίζουν πλέον χειμώνα.

Τη χώρα αναμένεται να επηρεάσει νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή, οδηγώντας σε ξεκάθαρα χειμωνιάτικο σκηνικό, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Επιστρέφει ο φθινοπωρινός καιρός σταδιακά με τον Χειμώνα να φτάνει μια ανάσα από τη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας όπως μας είχε ενημερώσει μέρες πριν το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ”», γράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Οι πρώτες βροχές θα εμφανιστούν από σήμερα στα βορειοδυτικά, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Open, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί.

Η επερχόμενη κακοκαιρία οφείλεται στη μετακίνηση βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Ευρώπη προς τη Μεσόγειο. Από το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και από τη Δευτέρα το μοτίβο του καιρού θα είναι πλέον καθαρά χειμωνιάτικο.

Τσατραφύλλιας: «Βροχές από Τρίτη και μετά»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας από την περασμένη Παρασκευή (14/11) σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναφέρει πως το σκηνικό του καιρού μέχρι και τη Δευτέρα θα θύμιζε άνοιξη αφού ο ήλιος και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο είχε προειδοποιήσει πως αυτό το ηλιόλουστο σκηνικό δεν θα κρατούσε για πολύ καθώς από την Τρίτη και μετά τη σκυτάλη θα πάρουν οι βροχές.

Δείτε την ανάρτηση:

«“Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…”

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ), οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».