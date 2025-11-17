Καιρός: Και από άνοιξη... χειμώνας -«Καμπανάκι» για έντονα φαινόμενα, οι περιοχές που θα δοκιμαστούν

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός τα επόμενα 24ωρα με τους μετεωρολόγους να χτυπούν «καμπανάκι» για έντονα φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τις βροχοπτώσεις οι οποίες αναμένεται να πλήξουν περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Το σκηνικό του καιρού που μέχρι σήμερα ήταν άκρως ανοιξιάτικο, θα αλλάξει άρδην αφού από σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Θράκη, βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο θα δοκιμαστούν από έντονες βροχές και καταιγίδες. Την ίδια στιγμή, θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Αναλυτικά, η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για σήμερα αναφέρει πως από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στη Θράκη και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενώ από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μετά την άνοιξη έρχονται βροχές - Η προειδοποίηση των μετεωρολόγων

Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά αρκετές περιοχές θα θα δοκιμαστούν από ισχυρές βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά αναμένονται έντονα φαινόμενα που θα φέρουν μεγάλα ύψη βροχής την Τρίτη (18/11) και την Τετάρτη (19/11).

Οι περιοχές που θα δουν αλλαγή στον καιρό και θα πληγούν από τις βροχοπτώσεις είναι τα βορειοδυτικά της χώρας, και ειδικά το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«H προσοχή μας στραμμένη στα ΒΔ

Mπορεί -όπως γράψαμε και χθες- να μη “χειμωνιάζει” τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα .

Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ηπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής».

🎯H ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΔ

⚠️Η προσοχή μας το διήμερο… pic.twitter.com/zE1nt7RKi3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 16, 2025

«Διαδοχικά κύματα βροχών»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σάκης Αρναούτογλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για «μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα».

Παράλληλα σημείωσε πως οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου.



Αναλυτικά η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου:

«Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται και πάλι βροχές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου (όχι σε ολόκληρη τη χώρα), πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα. Αυτό δεν είναι απλώς μια «συνηθισμένη» βροχερή περίοδος.

Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου.

Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα. Σε πολλές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο.

Επιπλέον, ο κορεσμός του εδάφους αυξάνει και την πιθανότητα για μικροκατολισθήσεις ή καταπτώσεις βράχων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου το έδαφος έχει “μαλακώσει” από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι: Η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο. Κατά τη ταπεινή μου λοιπόν άποψη χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές.

Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων και όχι μόνο, όταν η βροχή εντείνεται. Με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν.

Θα υπάρχει όσο το δυνατόν συνεχής ενημέρωση για κάθε αλλαγή στα προγνωστικά στοιχεία».

Τσατραφύλλιας: «Βροχές από Τρίτη και μετά»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας από την περασμένη Παρασκευή (14/11) σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναφέρει πως το σκηνικό του καιρού μέχρι και τη Δευτέρα θα θύμιζε άνοιξη αφού ο ήλιος και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο είχε προειδοποιήσει πως αυτό το ηλιόλουστο σκηνικό δεν θα κρατούσε για πολύ καθώς από την Τρίτη και μετά τη σκυτάλη θα πάρουν οι βροχές.

Δείτε την ανάρτηση:

«“Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…”

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ), οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».