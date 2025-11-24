Πέθανε ο μετεωρολόγος Παύλος Κώτσης - Το συγκινητικό «αντίο» του Θοδωρή Κολυδά

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός μετεωρολόγος Παύλος Κώτσης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς.



«Σήμερα αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση τον Παύλο Κώτση, έναν συνάδελφο που ανήκει στους πρωτοπόρους της ελληνικής μετεωρολογίας. Ήταν από τους ανθρώπους που έφεραν τον καιρό στις οθόνες μας σε μια εποχή όπου η πρόγνωση στηριζόταν σε λίγα εργαλεία, πολλή εμπειρία και ακόμη περισσότερη ψυχή. Μαζί με μορφές όπως ο Καντερές, ο Λαζάνης, ο Μελανίτης, ο Βερόπουλος, ο Ιωάννου και ο Ξηράκης, αποτέλεσαν τη γενιά που συνέδεσε την ΕΜΥ με την ελληνική κοινωνία», έγραψε στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Ο Παύλος Κώτσης υπήρξε ένας από τους πρώτους που στάθηκε μπροστά σε κάμερα μέσα στους χώρους της ΕΜΥ, μιλώντας με απλότητα και καθαρότητα για την απότομη αλλαγή των καιρικών συνθηκών, σε ένα από τα παλαιότερα τηλεοπτικά stand–up που έχουν καταγραφεί. Με ήρεμη φωνή, μετρημένο λόγο και βαθιά γνώση του αντικειμένου, έκτισε γέφυρες εμπιστοσύνης ανάμεσα στον μετεωρολόγο και τον πολίτη. Ανήκε σε εκείνη τη γενιά που δεν είχε πίσω της υπερυπολογιστές, δορυφορικά loop και ensemble προϊόντα, αλλά είχε μπροστά της ευθύνη, καθήκον και ένα πάθος να υπηρετήσει την επιστήμη. Για όλους εμάς που συνεχίζουμε σήμερα το ίδιο έργο, ο Παύλος Κώτσης δεν είναι απλώς ένα όνομα του παρελθόντος. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της ΕΜΥ. Ένας κρίκος στην αλυσίδα που μας έφερε εδώ. Ένας άνθρωπος που τίμησε τη στολή και το λειτούργημα του μετεωρολόγου σε εποχές δύσκολες αλλά δημιουργικές», κατέληξε ο Θοδωρής Κολυδάς.