Συνεχίζεται το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»: Πότε θα αλλάξει ο καιρός - Τι θα γίνει με τον χειμώνα

Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες εξελίσσεται το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, καθώς η ηλιοφάνεια κυριαρχεί και οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κινείται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, προσφέροντας μια αίσθηση ήπιου «φθινοπωρινού καλοκαιριού».

Παρά τον γενικά ζεστό καιρό, οι πρωινές ώρες παραμένουν δροσερές, ενώ σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές εμφανίζονται τοπικές ομίχλες, κυρίως σε κοιλάδες και σημεία κοντά σε λίμνες — αποτέλεσμα της έντονης νυχτερινής ψύχρας και των υψηλών επιπέδων υγρασίας.

Και την Κυριακή η εικόνα του καιρού διατηρείται πολύ καλή. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές και παροδικές νεφώσεις, χωρίς να αναμένεται κάτι που θα επηρεάσει τον γενικό χαρακτήρα της ημέρας.

Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα

Από την ερχόμενη εβδομάδα, όμως, το σκηνικό αλλάζει σταδιακά. Οι νοτιάδες ενισχύονται, ανεβάζοντας την υγρασία και πυκνώνοντας τη συννεφιά.

Αναλυτικά, αναμένονται:

Αραιές έως και πυκνές νεφώσεις σε όλη τη χώρα

Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και βόρεια

Πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων και στο ανατολικό Αιγαίο

Εντονότερες βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα (Κέρκυρα – Ήπειρος)

Ασθενή και παροδικά φαινόμενα για τις υπόλοιπες περιοχές

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, καθώς οι νοτιάδες και η αυξημένη υγρασία θα συγκρατούν τη θερμοκρασία τη νύχτα. Αντίστοιχα, και οι μέγιστες τιμές θα ανέβουν ελαφρώς.

Θα έρθει χειμώνας;

Παρά τη μεταβολή του καιρού, ουσιαστική ψυχρή εισβολή δεν διαφαίνεται προς το παρόν.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να παραμείνουν πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για απότομες μεταβολές ή επικράτηση χειμερινού σκηνικού τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός την Κυριακή – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Άνεμοι: Στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα (17/11)

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (18/11)

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη (19/11)

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (20/11)

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι, από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.