Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες - Πότε έρχονται τα πρώτα κρύα

Η σημερινή ημέρα Σάββατο 15 Νοεμβρίου, έρχεται με διάθεση… ανοιξιάτικη. Ο ήλιος θα κάνει αισθητή την παρουσία του για αρκετές ώρες, σπάζοντας τη μονοτονία του φθινοπώρου, με λίγα σύννεφα να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια τη ημέρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, δίνοντας την εντύπωση πως ο χειμώνας έχει ακόμη δρόμο πριν μας «επισκεφθεί» πραγματικά.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο το ανοιξιάτικο σκηνικό δεν θα κρατήσει πολύ, από τη Δευτέρα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, πάνω από τη χώρα έχει υψωθεί ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, το οποίο μπλοκάρει το δρόμο στις κακοκαιρίες από τη δυτική Ευρώπη.

Αυτή η αλλαγή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση στο χειμωνιάτικο σκηνικό με ενίσχυση προς το τέλος Νοεμβρίου. Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα να φτάσουν και πολικές αέριες μάζες στα βόρεια τμήματα της χώρας στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη