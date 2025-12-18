Έρχεται το «πλυντήριο ανθρώπων»: Πώς είναι η ντουζιέρα του μέλλοντος και πόσο κοστίζει

Μοιάζει βγαλμένη από σκηνή ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη για όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να την αγοράσουν. Είναι η νέα συσκευή καθαρισμού, η ντουζιέρα του μέλλοντος. Ένα «πλυντήριο ανθρώπων», που υπόσχεται να μετατρέψει το ντους σε μια μοναδική εμπειρία.

Το Mirai Human Washing Machine θα εκτεθεί επίσημα στο κεντρικό κατάστημα της Yamada Holdings στο Τόκιο από τις 25 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τους Japan Times.

Ενώ ο λιανοπωλητής οικιακών ηλεκτρονικών ειδών δεν έχει ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας του, η τιμή του προϊόντος αναμένεται να είναι 60 εκατομμύρια γιεν (περίπου 385.000 δολάρια ΗΠΑ ή 330.000 ευρώ). Το κατάστημα θα διαθέτει επίσης μια «γωνιά εμπειρίας» μαζί με τη μονάδα επίδειξης που θα εκτίθεται, σύμφωνα με το κατάστημα.

Πηγή φωτογραφίας: YouTube

Πώς λειτουργεί το «πλυντήριο ανθρώπων»



Η φουτουριστική ντουζιέρα αναπτύχθηκε από την τεχνολογική εταιρεία Science με έδρα την Οσάκα. Η συσκευή μήκους περίπου 2,5 μέτρων έχει σχεδιαστεί για να πλένει και να στεγνώνει σχολαστικά τους λουόμενους σε μόλις 15 λεπτά.

Συγκρίνοντας τη δημιουργία που μοιάζει με «μία διαστημική κάψουλα ή ένα μαχητικό τζετ», το BBC αναφέρει ότι η συσκευή γεμίζει εν μέρει με ζεστό νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του μπάνιου, ενώ παράλληλα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με ένα ντους. Αφού ο λουόμενος ξαπλώσει μέσα στη συσκευή και κλείσει το καπάκι, θα ψεκαστεί με νερό, ενώ μικρές φυσαλίδες οξυγόνου θα τον καθαρίσουν.



Το «πλυντήριο ανθρώπων» είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες που παρακολουθούν την υγεία του λουόμενου για να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλής και άνετος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Για να γίνει η εμπειρία πιο χαλαρωτική, θα αναπαράγεται απαλή μουσική και οπτικά εφέ καθώς ο λουόμενος πλένεται και στεγνώνει.



Ντελίριο ενθουσιασμού



Η συσκευή τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή στην Έκθεση της Οσάκα 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και τον Οκτώβριο. Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, υποβλήθηκαν πάνω από 40.000 αιτήσεις από ενθουσιώδεις συμμετέχοντες που ήθελαν να δοκιμάσουν τη συσκευή.

Το BBC αναφέρει ότι μόνο 50 μονάδες έχουν προγραμματιστεί για παραγωγή και η πρώτη μονάδα αγοράστηκε από ξενοδοχείο στην Οσάκα, το οποίο σχεδιάζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες.



Japan unveils the Mirai Ningen Sentakuki, a ‘Human Washing Machine:



This sci-fi-inspired capsule uses AI, water jets, and bubbles to wash and dry you in 15 minutes. pic.twitter.com/CtoOD7yKRY — Global Report (@Globalrepport) August 25, 2025

Το Channel Japan, ένα ενημερωτικό πρόγραμμα που μεταδίδεται σε όλη την Ασία, μοιράστηκε μια ματιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου, αφού ένας από τους δημοσιογράφους τους, ο Yuta Suzuki, τη δοκίμασε από πρώτο χέρι στην έκθεση τον Απρίλιο.



Σε βίντεο στο YouTube φαίνεται νερό να κυλά στο κάτω μέρος της συσκευής, ακολουθούμενο από μια γαλήνια εικόνα ενός δάσους που προβάλλεται στην οροφή. Ο καρδιακός ρυθμός του Suzuki καταγράφεται και προβάλλεται στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας.



Στη συνέχεια, ομίχλη γεμίζει το εσωτερικό της κάψουλας καθώς ο δημοσιογράφος καταβρέχεται με νερό, ενώ σταγονίδια νερού σχηματίζονται στα εξωτερικά γυάλινα πάνελ. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί και το καπάκι ανυψωθεί, ο Suzuki φαίνεται αναζωογονημένος και στεγνός.