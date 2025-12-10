«Έρευνα» για πιθανούς θανάτους λόγω του εμβολίου του Covid από την κυβέρνηση Τραμπ - Τι αποκαλύφθηκε

Ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) διενεργεί έρευνα για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της Covid-19, τόσο παιδιών όσο και ενηλίκων, όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη (9/12) στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι, διαβόητου αμφισβητία των εμβολίων.

Η έρευνα επιβεβαιώνεται τη στιγμή που υψώνονται ολοένα περισσότερες φωνές για να καταγγείλουν την αυξανόμενη πολιτικοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών αφότου ανέλαβε ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, που μεταβάλλει εκ θεμελίων την εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ.

«Η FDA διενεργεί έρευνα σε βάθος σε διάφορες ηλικιακές ομάδες όσον αφορά πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά του Covid», δήλωσε στο AFP ο Άντριου Νίξον, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg και της εφημερίδας Washington Post.

Η αποτελεσματικότητα κι η ασφάλεια των εμβολίων κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός έχουν επιβεβαιωθεί από διάφορες μελέτες, όπως και ότι υπήρξαν σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών, που πάντως δεν έθεσαν υπό αμφισβήτηση το όφελος του εμβολιασμού της πλειονότητας των πολιτών όλων των ηλικιακών κατηγοριών, κατά τις υγειονομικές Αρχές στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Ερευνώνται τουλάχιστον 10 θάνατοι παιδιών

Ο εκπρόσωπος δεν θέλησε να διευκρινίσει πότε θα δημοσιοποιηθούν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, οι μέθοδοι της οποίας ως αυτό το στάδιο περιβάλλονται από μυστήριο.

Η έρευνα, που επρόκειτο αρχικά να επικεντρωθεί σε πιθανούς θανάτους παιδιών, πυροδότησε τις τελευταίες εβδομάδες νέα πολεμική, μετά τη διαρροή εσωτερικού εγγράφου στα τέλη Νοεμβρίου. Το σημείωμα, αποδιδόμενο σε ανώτερο στέλεχος του FDA, έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 θανάτους παιδιών εξαιτίας των εμβολίων αυτών, χωρίς καμιά απόδειξη.

Κάπου δέκα πρώην αξιωματούχοι του FDA εξέφρασαν έκτοτε την έντονη ανησυχία τους και κάλεσαν να επιδειχτεί σύνεση, θυμίζοντας πως δεν έχει δημοσιοποιηθεί «καμιά εξήγηση για τις διαδικασίες και τις αναλύσεις που οδήγησαν σε αυτή την αναδρομική εκτίμηση».

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος είναι γνωστό πως είχε διασπείρει στο παρελθόν ψευδείς ειδήσεις και θεωρίες συνωμοσίας για το ζήτημα των εμβολίων, ειδικά των συγκεκριμένων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχε ισχυριστεί πως τα εμβόλια αυτά ήταν «τα πιο θανάσιμα που κατασκευάστηκαν ποτέ», ενώ είχε φθάσει στο σημείο να πει στον Τύπο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ότι ο ιός (σ.σ. ο SARS-CoV-2) ήταν εθνοφυλετικά «στοχευμένος» για να πλήξει τους λευκούς και τους μαύρους, αλλά όχι «τους (εβραίους) Ασκενάζι και τους Κινέζους». Τις δηλώσεις αυτές ανακάλεσε κατόπιν.