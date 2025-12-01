Σαν σήμερα πριν 6 χρόνια επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα Covid-19 στη Γουχάν

Ήταν 1η Δεκεμβρίου 2019 όταν οι υγειονομικές αρχές της πόλης Γουχάν στην Κίνα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό ενός νεαρού άνδρα ο οποίος είχε εμφανίσει συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης.

Ωστόσο αγνοούσαν ότι μπροστά τους είχαν το πρώτο κρούσμα κορονοϊού, ή αλλιώς Covid - 19, που έμελλε να προκαλέσει μια παγκόσμια πανδημία που θα άλλαζε ριζικά τη ζωή και την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με μια αναδρομική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2020, το πρώτο εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στη Γουχάν ήταν σε έναν άνδρα του οποίου τα συμπτώματα ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου 2019. Δεν βρέθηκε επιδημιολογική σύνδεση με άλλα πρώιμα κρούσματα. Κανένα μέλος της οικογένειάς του δεν αρρώστησε.

Ο ιός σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα δηλώθηκε άγνωστός ενώ η συμπτωματολογία είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό την αναπνευστική λοίμωξη.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, στην Γουχάν, οι υγειονομικοί υπάλληλοι αρχίζουν να διερευνούν μια ομάδα ασθενών με ιογενή πνευμονία. Τελικά διαπιστώνουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς επισκέπτονται από κοινού την χονδρική αγορά θαλασσινών Χουανάν. Η αγορά είναι γνωστή ως κέντρο πώλησης πουλερικών, νυχτερίδων, φιδιών και άλλων άγριων ζώων. Οι περισσότεροι άνθρωποι παρουσίασαν κυρίως πυρετό, βήχα, αναπνευστικές δυσκολίες, κόπωση και μυαλγία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τις πρώτες αναφορές και άρχισε να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το νέο αυτό ιογενές στέλεχος, το οποίο ονομάστηκε SARS-CoV-2, έφερε μαζί του τον COVID-19.

Ένας ιός που άλλαξε τα πάντα

Η ραγδαία εξάπλωση του ιού, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη και την παγκοσμιοποίηση, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο κόσμος, που είναι περισσότερο εξαρτώμενος από την τεχνολογία από ποτέ, έπρεπε να αντιμετωπίσει την απειλή ενός άγνωστου ιού που δεν αναγνώριζε σύνορα.

Η καταγραφή του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Ουχάν αποτέλεσε την αρχή μιας πορείας που σύντομα θα εξελισσόταν σε διεθνή κρίση, με αμέτρητες συνέπειες για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία.

Ωστόσο, οι επιστήμονες και οι δημόσιες υγειονομικές αρχές αργότερα θα διαπίστωναν ότι ο ιός ίσως είχε αρχίσει να κυκλοφορεί πολύ νωρίτερα, ίσως και από τα τέλη Νοεμβρίου 2019, γεγονός που έθεσε σε αμφισβήτηση την ετοιμότητα και τις πρώτες αντιδράσεις των παγκόσμιων υγειονομικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2025, υπολογίζεται ότι πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν πεθάνει από κορονοϊό ή από επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη νόσο.

Στη χώρα μας, σύμφωνα πάντα με τον οργανισμό, έχουν δηλωθεί πάνω από 40.000 θάνατοι.