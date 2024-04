Μία από τις κυριότερες τροφές στη μεσογειακή διατροφή είναι, ασφαλώς, οι ντομάτες. Πέραν από το ελαιόλαδο, που είναι το σήμα κατατεθέν της μεσογειακής διατροφής, οι ντομάτες αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής, καθώς πέραν της γεύσης τους, μπαίνουν κυριολεκτικά... παντού!

Σύμφωνα, όμως, με την επιστήμη, οι περισσότεροι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος στην αποθήκευσή τους καθώς σπεύδουμε να τις βάλουμε στο ψυγείο για να μην χαλάσουν, κάτι που οι ειδικοί μας λένε πως δεν ενδείκνυται...

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences όταν αποθηκεύονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι ντομάτες χάνουν τη γεύση τους.

Όπως αποφάνθηκαν οι επιστήμονες, η συνήθειά μας να αποθηκεύουμε τις ντομάτες (που ως γνωστόν είναι φρούτα και όχι λαχανικά) σε οποιαδήποτε θερμοκρασία κάτω από τους 12 βαθμούς Κελσίου αναστέλλει τα ένζυμα που βοηθούν στην ανάπτυξη της γεύσης τους.

Πώς «στήθηκε» η έρευνα

Για τις ανάγκες της σχετικής έρευνας, που επικαλείται στο άρθρο της η Medical Daily, μια επιστημονική ομάδα από το πανεπιστήμιο της Φλόριντα στις ΗΠΑ επιχείρησε να ανακαλύψει για ποιον λόγο οι ντομάτες του εμπορίου έχουν πιο αδύναμη γεύση από εκείνες που ωριμάζουν ελεύθερα στον Ήλιο.

Ειδικότερα, στην αρχή έβαλαν στο ψυγείο διάφορες ποικιλίες ντομάτας (εμπορίου αλλά και «χωραφιού») για μία, τρεις και επτά ημέρες. Στη συνέχεια, τις έβγαλαν και τις άφησαν εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία δωματίου, για μια «περίοδο επαναφοράς» μίας ή τριών ημερών.

Αφότου δοκίμασαν διάφορους συνδυασμούς στη διάρκεια ψύξης και «επαναφοράς» για διάφορα είδη ντομάτας, τις διέθεσαν σε 76 εθελοντές καταναλωτές, οι οποίοι τις δοκίμασαν και τις βαθμολόγησαν ως προς τη γεύση τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ντομάτες που έμπαιναν στο ψυγείο για μεγαλύτερο διάστημα, ήταν οι πιο άγευστες, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες που τις δοκίμαζαν.

Για το τελευταίο στάδιο του πειράματος, οι ερευνητές μελέτησαν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις κρύες ντομάτες σε μοριακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την αλληλουχία RNA της ντομάτας.

Οι περισσότερες ντομάτες περνούν από μια διαδικασία που δεν είναι… ιδανική για τη δημιουργία γεύσης, όπως αναφέρεται και σε σχετικό δημοσίευμα των New York Times. Συνήθως κόβονται πρόωρα από το χωράφι και υποβάλλονται σε επεξεργασία για να ωριμάσουν τεχνητά, προτού φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων και να μπορούν να διατηρηθούν εκεί ορισμένες μέρες, για να προλάβουν να πωληθούν στους καταναλωτές.