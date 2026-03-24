Εργασίες στην περιμετρική Πάτρας: Αλλαγές στα δρομολόγια επικίνδυνων φορτίων προς Αθήνα

Η σήραγγα «Αγία Βαρβάρα» στην Περιμετρική Πατρών ετοιμάζεται να επουλώσει πλήρως τις πληγές της. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2025, οι εργασίες αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας μπαίνουν στην τελική ευθεία, φέρνοντας όμως προσωρινές αλλαγές στο οδικό τοπίο της πόλης.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου, η κυκλοφορία στην Περιμετρική Πατρών θα αποκτήσει «νυχτερινό περιορισμό». Συγκεκριμένα, στο τμήμα από την Εγλυκάδα έως τον Κόμβο Πάτρας (Κ1), με κατεύθυνση προς την Αθήνα, θα ισχύει απαγόρευση διέλευσης για όλα τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Το μέτρο θα εφαρμόζεται καθημερινά, από τις 19:00 το απόγευμα έως τις 03:00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Ο λόγος της παρέμβασης

Δεν πρόκειται για μια απλή συντήρηση. Οι τεχνικοί της Ολυμπίας Οδού καλούνται να αντικαταστήσουν τα πυράντοχα καλώδια τροφοδοσίας των ανεμιστήρων στο σύστημα εξαερισμού της σήραγγας. Πρόκειται για το «νευρικό σύστημα» της σήραγγας, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των οδηγών σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς.

Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί

Κατά τη διάρκεια των οκτάωρων αυτών περιορισμών, τα βαρέα οχήματα με επικίνδυνα φορτία θα εκτρέπονται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας. Αξίζει να σημειωθεί πως:

Η κυκλοφορία προς τον Πύργο παραμένει ανεπηρέαστη

Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας (03:00 έως 19:00), η διέλευση θα διεξάγεται κανονικά για όλους. Η Ολυμπία Οδός και η Τροχαία απευθύνουν έκκληση στους επαγγελματίες οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν πιστά τη σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η υπομονή μερικών διανυκτερεύσεων είναι το τίμημα για έναν σύγχρονο και, πάνω από όλα, ασφαλή αυτοκινητόδρομο.