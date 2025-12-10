Εριέττα Κούρκουλου: «Να ζήσεις γλυκέ μου - Να μην αφήσεις κανέναν να σου κλέψει αυτή τη λάμψη»

Η Εριέττα Κούρκουλου είναι πολύ ευτυχισμένη γιατί γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του μικρού της γιου, του Λέοντα, και μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram στιγμές, σκέψεις και συναισθήματα από τη δεύτερη εμπειρία της μητρότητας. «Ένας χρόνος μαζί. Με το πιο λαμπερό, χαμογελαστό και γλυκό πλάσμα που έχω γνωρίσει. Η σχέση μας ξεκίνησε με αιμορραγίες, δυο αποκολλήσεις, κλάματα και μια δυνατή καρδούλα που συνέχισε να χτυπάει κάνοντάς μου την μεγαλύτερη και πιο ευχάριστη έκπληξη. Συνεχίστηκε με έναν απρόσμενο τοκετό, 9 ημέρες στο μαιευτήριο και τις ωραιότερες γιορτές της ζωής μου με τρία αγόρια πια αγκαλιά.

Δεν τα πήγαμε και άσχημα…

Μπορεί να έχεις φάει ζάχαρη και αλάτι από 5 μηνών, να έβηχε ο αδερφός σου μέσα στο στόμα σου με όλων των ειδών τις ιώσεις από όταν ήσουν μόλις 2,5 κιλά, να σε έχω σύρει όπου μπορεί ένας μικρός άνθρωπος να συρθεί, όμως το χαμόγελο δεν έχει σβήσει λεπτό από τα χείλη σου.

«Σε ευχαριστώ που μας επέλεξες ως γονείς σου»

Σε κάτι αϋπνίες και ξυπνήματα στις 3 το πρωί, με κοιτάς με τέτοιον ενθουσιασμό που δυσκολεύομαι να βρίσω ακόμα και από μέσα μου. Μετά από κάθε δύσκολη μέρα το ότι ξέρω ότι θα γυρίσω σπίτι και θα δω το πρόσωπό σου, σβήνει τα πάντα. Να θυμάσαι ότι η καλοσύνη σου είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερή σου δύναμη - και μην ακούσεις ποτέ όποιον προσπαθήσει να σε πείσει για το αντίθετο.

Να ζήσεις γλυκέ μου και να μην αφήσεις κανέναν να σου κλέψει αυτή τη μοναδική λάμψη - το φως που έχει τόσο ανάγκη ο κόσμος μας που ολοένα γίνεται πιο μουντός. Σε ευχαριστώ που μας επέλεξες ως γονείς σου και υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε!»